Налоговый долг Александра Реввы превысил четверть миллиона рублей
У певца и шоумена Александра Реввы возникли финансовые проблемы, связанные с его индивидуальным предпринимательством. По данным издания «Звездач», задолженность артиста перед налоговой службой составляет 254 216 рублей.
Если не погасить долг в установленный срок, задолженность могут начать взыскивать принудительно. В зависимости от обстоятельств это может привести к списанию денежных средств со счетов, а в предусмотренных законом случаях — к приостановлению банковских операций.
Пока неизвестно, когда именно Ревва планирует рассчитаться с налоговой. Информация о задолженности сама по себе не означает, что в отношении артиста уже применили меры принудительного взыскания.
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