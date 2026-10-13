Налоговый долг Александра Реввы превысил четверть миллиона рублей

13 октября 2026, 16:20

У Александра Реввы обнаружили долг перед ФНС на сумму более 254 тысяч рублей

Александр Ревва (Фото: Instagram* / @arthurpirozhkov)

У певца и шоумена Александра Реввы возникли финансовые проблемы, связанные с его индивидуальным предпринимательством. По данным издания «Звездач», задолженность артиста перед налоговой службой составляет 254 216 рублей.