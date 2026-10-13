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Налоговый долг Александра Реввы превысил четверть миллиона рублей

У Александра Реввы обнаружили долг перед ФНС на сумму более 254 тысяч рублей
Александр Ревва (Фото: Instagram* / @arthurpirozhkov)

У певца и шоумена Александра Реввы возникли финансовые проблемы, связанные с его индивидуальным предпринимательством. По данным издания «Звездач», задолженность артиста перед налоговой службой составляет 254 216 рублей.



Если не погасить долг в установленный срок, задолженность могут начать взыскивать принудительно. В зависимости от обстоятельств это может привести к списанию денежных средств со счетов, а в предусмотренных законом случаях — к приостановлению банковских операций.

Пока неизвестно, когда именно Ревва планирует рассчитаться с налоговой. Информация о задолженности сама по себе не означает, что в отношении артиста уже применили меры принудительного взыскания.

Софья Метелева

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