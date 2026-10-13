Юра Борисов уходит из скандального «Гамлета»

13 октября 2026, 16:08

МХТ объявил о замене Юры Борисова в спектакле «Гамлет»

Юра Борисов (Фото: кадр из фильма «Перелом»)

Юра Борисов больше не будет исполнять роль принца Датского в скандальной постановке «Гамлет» Московского художественного театра. О смене исполнителя сообщили в официальном обращении на сайте театра.





У зрителей останется еще две возможности увидеть Борисова в образе Гамлета — 22 октября и 5 ноября. После этого роль перейдет к Оливеру Маре.





«С 25 ноября роль принца Датского будет играть Оливер Мара. Мы благодарим Юру Борисова за то, каким он сделал этот спектакль. Юра еще сыграет Гамлета 22 октября и 5 ноября», — говорится в заявлении.