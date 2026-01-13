«С юбилеем, маэстро!»: Пугачёва опубликовала архивный кадр в день рождения Раймонда Паулса
13 января известный композитор Раймонд Паулс отмечает 90‑летний юбилей. К поздравлениям присоединилась певица Алла Пугачёва, пишет Super.
Артистка разместила пост в личном блоге, поделившись совместным фото с композитором. Публикацию она украсила строчкой из его песни, ставшей знаковой для Пугачёвой.
«Старинные часы ещё идут. С юбилеем, маэстро!», — написала Алла Борисовна.Раймонд Паулс является автором множества хитов, вошедших в репертуар Пугачёвой. Среди самых известных композиций - «Миллион алых роз», «Маэстро», «Старинные часы» и другие песни.
Сотрудничество артистов началось ещё в 1970‑х годах и оказало значительное влияние на карьеру певицы. Песни Паулса стали неотъемлемой частью её концертных программ и завоевали любовь многомиллионной аудитории.