«Опять рухнуть»: Певица Надежда Бабкина раскрыла детали новогоднего отпуска

Певица Надежда Бабкина поделилась деталями своего праздничного досуга
Надежда Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)

Певица Надежда Бабкина подробно рассказала о том, как провела новогодние каникулы. Этой информацией она поделилась в своём блоге.



Артистка объяснила, что её любимый способ отдыха — это спокойный домашний досуг. По словам 75-летней Бабкиной, она несколько дней почти не выходила из дома и посвятила время расслаблению.

«Это моя единственная слабость, больше ничего не надо. Отмокнуть, полежать, что-нибудь перекусить, опять рухнуть», — написала певица, описывая свои праздничные дни.
При этом Бабкина подчеркнула, что всегда с удовольствием возвращается к работе после завершения отпуска. Она ценит такой период покоя, который позволяет восстановить силы для дальнейшей творческой деятельности.

Ранее стало известно, что Надежда Бабкина осталась без товарных знаков на территории России.
