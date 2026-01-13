«Опять рухнуть»: Певица Надежда Бабкина раскрыла детали новогоднего отпуска
Певица Надежда Бабкина поделилась деталями своего праздничного досуга
Певица Надежда Бабкина подробно рассказала о том, как провела новогодние каникулы. Этой информацией она поделилась в своём блоге.
Артистка объяснила, что её любимый способ отдыха — это спокойный домашний досуг. По словам 75-летней Бабкиной, она несколько дней почти не выходила из дома и посвятила время расслаблению.
«Это моя единственная слабость, больше ничего не надо. Отмокнуть, полежать, что-нибудь перекусить, опять рухнуть», — написала певица, описывая свои праздничные дни.При этом Бабкина подчеркнула, что всегда с удовольствием возвращается к работе после завершения отпуска. Она ценит такой период покоя, который позволяет восстановить силы для дальнейшей творческой деятельности.
