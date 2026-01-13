«Хочет всё осмыслить»: Филипп Киркоров взял аскезу на роскошь

13 января 2026, 10:25

Телеведущий Малахов: Киркоров полгода не будет покупать арт-объекты

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о новом решении народного артиста России Филиппа Киркорова.





В эфире Пятого канала Малахов отметил, что певец решил на полгода отказаться от роскоши, в частности, от коллекционирования предметов искусства. Телеведущий уточнил, что сейчас Киркоров хочет осмыслить текущие события в своей жизни.

«Филипп занят собиранием арт-объектов в виде красивых сумок, скульптур», — пояснил шоумен.

«Она ещё даст всем прикурить, поверьте», — добавил он.