«Хочет всё осмыслить»: Филипп Киркоров взял аскезу на роскошь

Телеведущий Малахов: Киркоров полгода не будет покупать арт-объекты
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о новом решении народного артиста России Филиппа Киркорова.
В эфире Пятого канала Малахов отметил, что певец решил на полгода отказаться от роскоши, в частности, от коллекционирования предметов искусства. Телеведущий уточнил, что сейчас Киркоров хочет осмыслить текущие события в своей жизни.
«Филипп занят собиранием арт-объектов в виде красивых сумок, скульптур», — пояснил шоумен.Помимо этого Малахов отметил, что дочь артиста Алла-Виктория вскоре проявит себя в сфере моды и искусства.
«Она ещё даст всем прикурить, поверьте», — добавил он.