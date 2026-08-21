Певица Лариса Долина готова повторить смелый поступок актрисы Екатерины Волковой
Лариса Долина поддержала Екатерину Волкову, которая решилась полностью изменить образ и побриться налысо. Певица отметила смелость актрисы и призналась, что сама готова на такой эксперимент, если ради него появится действительно достойная роль. Об этом сообщает StarHit.
По словам Долиной, ради хорошего сценария и сильного персонажа артисту не стоит бояться кардинальных перевоплощений. Поэтому, если в кино или театре ей предложат роль, ради которой потребуется расстаться с волосами, певица не исключает, что тоже решится на такой шаг.
А Екатерина Волкова недавно действительно удивила поклонников новым образом: после операции, из-за которой ей пришлось коротко подстричь волосы на затылке, актриса решила не прятать последствия и полностью сбрила волосы.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России