Певица Лариса Долина готова повторить смелый поступок актрисы Екатерины Волковой

21 августа 2026, 12:51

Певица Лариса Долина пообещала побриться налысо ради интересной роли

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Лариса Долина поддержала Екатерину Волкову, которая решилась полностью изменить образ и побриться налысо. Певица отметила смелость актрисы и призналась, что сама готова на такой эксперимент, если ради него появится действительно достойная роль. Об этом сообщает StarHit.