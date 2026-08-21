Квартиры, особняки и американские апартаменты: недвижимость Агутина и Варум оценили в миллиард

21 августа 2026, 13:34

У Агутина и Варум есть внушительный портфель недвижимости сразу в двух странах

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: Instagram* / @agutinleonid)

Леонид Агутин и Анжелика Варум могут похвастаться весьма солидным портфелем недвижимости. Стоимость известных объектов пары в России и США в совокупности превышает 1 миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».