Квартиры, особняки и американские апартаменты: недвижимость Агутина и Варум оценили в миллиард
Леонид Агутин и Анжелика Варум могут похвастаться весьма солидным портфелем недвижимости. Стоимость известных объектов пары в России и США в совокупности превышает 1 миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В Москве супругам принадлежат три квартиры в сталинском доме на Саввинской набережной в Хамовниках — площадью 55, 73 и 115 квадратных метров. Их объединили в двухуровневое пространство. Стоимость такого объекта сегодня может составлять около 160 миллионов рублей.
Ещё одну квартиру площадью 163 квадратных метра связывали с Агутиным в Кочновском проезде. Ранее её оценивали примерно в 47 миллионов рублей.
Есть у семьи и загородный дом в Крекшино площадью около 400 квадратных метров. Внутри — бассейн, на участке — зона для барбекю и фруктовый сад. Ориентировочная стоимость особняка — около 60 миллионов рублей.
Но основной объём недвижимости находится во Флориде. Общую стоимость американского портфеля семьи оценивают в 9–10 миллионов долларов. Среди объектов — просторная квартира площадью около 300 квадратных метров, которую оценивают минимум в 2,3 миллиона долларов, апартаменты в The Pinnacle в Санни-Айлс-Бич и двухэтажный дом в Помпано-Бич с бассейном, террасой, гаражом и собственным причалом. Последний объект оценивается примерно в 3,6 миллиона долларов.
Также у Варум есть квартира в комплексе Aventi at Aventura стоимостью около 359 тысяч долларов. А вот информацию о квартире в Лос-Анджелесе Агутин ранее публично называл фейком.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России