«До головной боли»: Жена Бари Алибасова прокомментировала слухи о его состоянии
Супруга Бари Алибасова опровергла слухи о госпитализации музыканта
Супруга основателя группы «На-На» Бари Алибасова Елена Калинина опровергла новости о резком ухудшении его здоровья.
В беседе с «NEWS.ru» Калинина назвала эти сообщения глупостью. Супруга продюсера заявила, что он полностью погружен в работу и чувствует себя прекрасно. По её словам, подобные фейковые слухи давно не вызывают у неё ничего, кроме смеха.
«Алибасов прекрасно себя чувствует, работает над совместным проектом с певцом Виктором КинНом. Они тут до головной боли ругаются, как бы им новую песню сделать позажигательнее. Так что он много работает. У него голова болит от работы, а не от глупости, написанной этими журналистами», — рассказала Елена.Калинина добавила, что раньше такие новости её раздражали, но Алибасова они лишь смешили. Музыкант считает, что судебные тяжбы отняли бы всё время, предназначенное для творчества.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.