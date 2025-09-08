«До головной боли»: Жена Бари Алибасова прокомментировала слухи о его состоянии

08 сентября 2025, 11:56

Супруга Бари Алибасова опровергла слухи о госпитализации музыканта

Бари Алибасов (Фото: Instagram* @alibasov_nana)

Супруга основателя группы «На-На» Бари Алибасова Елена Калинина опровергла новости о резком ухудшении его здоровья.





В беседе с «NEWS.ru» Калинина назвала эти сообщения глупостью. Супруга продюсера заявила, что он полностью погружен в работу и чувствует себя прекрасно. По её словам, подобные фейковые слухи давно не вызывают у неё ничего, кроме смеха.

«Алибасов прекрасно себя чувствует, работает над совместным проектом с певцом Виктором КинНом. Они тут до головной боли ругаются, как бы им новую песню сделать позажигательнее. Так что он много работает. У него голова болит от работы, а не от глупости, написанной этими журналистами», — рассказала Елена.