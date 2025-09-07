«Завалитесь и закройтесь!»: Жена Петросяна резко высказалась о его здоровье
Жена Петросяна выступила с опровержением слухов о проблемах со здоровьем мужа
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко ответила на слухи о проблемах с его здоровьем. Она опубликовала в своём блоге свежее фото, сделанное в Сочи и сопроводила его посланием для публики.
В своем обращении Брухунова призвала прекратить распространять ложную информацию и выразила особое недовольство публикациями так называемой «желтой прессы».
«Очень хочется попросить вас уже завалиться, закрыться. С ним всё в порядке! Человек работает в преддверии своего большого юбилея. Мне очень жаль, что находятся помощники, которые хотят омрачить эту красивую и важную дату», — написала Татьяна.Молодая жена Петросяна призвала к взаимному уважению, отметив, что для некоторых журналистов это понятие незнакомо. При этом она выразила надежду, что они приложат усилия и смогут проявить подобную вежливость.
В материале «Радио 1» рассказываем настоящую историю Татьяны Брухуновой до встречи с Петросяном.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.