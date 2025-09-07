«Завалитесь и закройтесь!»: Жена Петросяна резко высказалась о его здоровье

07 сентября 2025, 16:25

Жена Петросяна выступила с опровержением слухов о проблемах со здоровьем мужа

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко ответила на слухи о проблемах с его здоровьем. Она опубликовала в своём блоге свежее фото, сделанное в Сочи и сопроводила его посланием для публики.





В своем обращении Брухунова призвала прекратить распространять ложную информацию и выразила особое недовольство публикациями так называемой «желтой прессы».

«Очень хочется попросить вас уже завалиться, закрыться. С ним всё в порядке! Человек работает в преддверии своего большого юбилея. Мне очень жаль, что находятся помощники, которые хотят омрачить эту красивую и важную дату», — написала Татьяна.