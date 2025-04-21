Валерия выражает недовольство по поводу того, что Пригожин сидит в телефоне

Певица Валерия (Фото: ВКонтакте @valeriya.official)
Певица Валерия, которая уже более 20 лет состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным, открыла подробности своей семейной жизни в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Несмотря на то, что их пара считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе, Валерия не скрывает, что у них есть свои проблемы.
Валерия призналась, что её сильно раздражает привычка Пригожина проводить много времени за телефоном во время их разговоров.
Она добавила, что знает о его активном участии в социальных сетях.
Пригожин, в свою очередь, попытался оправдаться, объяснив, что в современном мире общение через телефон стало необходимостью.
Он также отметил, что в социальных сетях он преимущественно лайкает фотографии супруги.
Стоит отметить, что для обоих это не первый брак: Валерия и Иосиф сошлись уже будучи родителями от предыдущих союзов. Несмотря на возникающие трудности, пара продолжает работать над отношениями и поддерживать друг друга.
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«Мы вместе сидим, разговариваем, а он с телефоном», — отметила певица.
Она добавила, что знает о его активном участии в социальных сетях.
Пригожин, в свою очередь, попытался оправдаться, объяснив, что в современном мире общение через телефон стало необходимостью.
«Раньше созванивались, разговаривали, дела обсуждали. А сейчас, когда корпоративы или концерты, все пишут, никто трубки не берет», — сказал продюсер.
Он также отметил, что в социальных сетях он преимущественно лайкает фотографии супруги.
Стоит отметить, что для обоих это не первый брак: Валерия и Иосиф сошлись уже будучи родителями от предыдущих союзов. Несмотря на возникающие трудности, пара продолжает работать над отношениями и поддерживать друг друга.
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Дарья Осипова