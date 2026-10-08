«До миллиона долларов»: стало известно, сколько может стоить вилла Рудковской и Плющенко

08 октября 2026, 14:52

Рудковская и Плющенко купили виллу в Баку — стоимость может доходить до $1 млн

Яна Рудковская и Евгений Плющенко (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская и Евгений Плющенко приобрели виллу в элитном комплексе Эмина Агаларова в Баку. Точную сумму сделки супруги раскрывать не стали, однако «Звездач» выяснил, во сколько могут обходиться дома такого формата в этом комплексе.