«До миллиона долларов»: стало известно, сколько может стоить вилла Рудковской и Плющенко
Яна Рудковская и Евгений Плющенко приобрели виллу в элитном комплексе Эмина Агаларова в Баку. Точную сумму сделки супруги раскрывать не стали, однако «Звездач» выяснил, во сколько могут обходиться дома такого формата в этом комплексе.
Речь идет о виллах на второй береговой линии площадью от 230 до 290 квадратных метров. Согласно официальному прайсу, стоимость таких домов начинается от 450 тысяч долларов — это около 37,5 млн рублей. Самые дорогие варианты при этом оцениваются уже в миллион долларов, то есть более чем в 85 млн рублей.
Ранее Рудковская рассказывала, что благодаря знакомству семьи с Эмином Агаларовым супругам удалось получить скидку при покупке недвижимости. Так что фактическая стоимость их виллы может отличаться от заявленных цен в прайсе. Рудковская и Плющенко планируют высадить на участке гранат, яблоки и мандарины.
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