«До сих пор искрит»: Олег Газманов рассказал, как они с женой избегают ссор
Олег Газманов раскрыл секрет семейного счастья после 30 лет брака
Олег Газманов поделился секретами семейной жизни с супругой Мариной, с которой состоит в браке более 30 лет. В эфире Радио «Комсомольская правда» певец рассказал, что им удалось сохранить романтику и взаимное притяжение, а также научиться решать разногласия без серьёзных конфликтов.
Артист признался, что ему особенно приятно возвращаться домой, где его всегда ждут. Забота и внимание супруги остаются важной частью их отношений. При этом Газманов не скрывает, что споры между ними всё же возникают, однако за годы совместной жизни пара научилась не доводить их до ссор.
«У нас до сих пор искрит. Мы такие заводные. <...> Мы еще о-го-го, да, но мы уже знаем, как не ругаться. Мы уже знаем, как доставить удовольствие друг другу», — рассказал исполнитель.По словам певца, в эмоциональные моменты они стараются не выяснять отношения сразу. Супруги считают до десяти, а затем дают друг другу примерно десять минут, чтобы успокоиться и продолжить разговор без лишних эмоций.
За долгие годы вместе Газманов и его жена стали лучше понимать привычки, желания и взгляды друг друга. Нынешний период своей жизни артист назвал самым счастливым.