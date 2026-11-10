«До сих пор искрит»: Олег Газманов рассказал, как они с женой избегают ссор

10 ноября 2026, 20:57

Олег Газманов раскрыл секрет семейного счастья после 30 лет брака

Олег Газманов с женой (Фото: Instagram* / @oleggazmanov)

Олег Газманов поделился секретами семейной жизни с супругой Мариной, с которой состоит в браке более 30 лет. В эфире Радио «Комсомольская правда» певец рассказал, что им удалось сохранить романтику и взаимное притяжение, а также научиться решать разногласия без серьёзных конфликтов.





Артист признался, что ему особенно приятно возвращаться домой, где его всегда ждут. Забота и внимание супруги остаются важной частью их отношений. При этом Газманов не скрывает, что споры между ними всё же возникают, однако за годы совместной жизни пара научилась не доводить их до ссор.





«У нас до сих пор искрит. Мы такие заводные. <...> Мы еще о-го-го, да, но мы уже знаем, как не ругаться. Мы уже знаем, как доставить удовольствие друг другу», — рассказал исполнитель.