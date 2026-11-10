Катя IOWA расплакалась перед уходом на концерт из-за расставания с трёхлетним сыном
Муж Кати IOWA неожиданно опустился на одно колено прямо во время её концерта
Певица Катя IOWA призналась, что ей по-прежнему непросто уезжать на выступления и оставлять дома маленького сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Льву сейчас три года и восемь месяцев, и перед одним из концертов артистка не смогла сдержать слёз, расставаясь с ребёнком.
«Я думаю: "Давай мы через полгода его будем брать, когда он уже все поймёт". Вы бы с ним поиграли, но всё равно он ещё такой маленький», — отметила исполнительница во время сольного концерта.Также Катя рассказала о неожиданном поступке супруга Леонида Терещенко. Во время выступления он настолько проникся тёплым приёмом зрителей, что вышел на сцену и опустился на одно колено. Для певицы этот жест стал сюрпризом: по её словам, обычно сдержанный муж нечасто демонстрирует настолько сильные эмоции.