Катя IOWA расплакалась перед уходом на концерт из-за расставания с трёхлетним сыном

10 ноября 2026, 19:18

Муж Кати IOWA неожиданно опустился на одно колено прямо во время её концерта

IOWA (Фото: Instagram* / @katya_iowa)

Певица Катя IOWA призналась, что ей по-прежнему непросто уезжать на выступления и оставлять дома маленького сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Льву сейчас три года и восемь месяцев, и перед одним из концертов артистка не смогла сдержать слёз, расставаясь с ребёнком.





«Я думаю: "Давай мы через полгода его будем брать, когда он уже все поймёт". Вы бы с ним поиграли, но всё равно он ещё такой маленький», — отметила исполнительница во время сольного концерта.