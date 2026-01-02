«Всё будет хорошо»: блогер Ида Галич призналась в чувствах супругу и показала семью
Ида Галич посвятила трогательное видео возлюбленному Олегу Ледвичу
Ида Галич трогательно призналась в любви своему супругу Олегу Ледвичу.
В личном блоге в запрещённой соцсети она опубликовала видео, где маленькая Ида задаёт взрослой себе вопрос: сможет ли она вновь влюбиться после развода.
Вместо слов — череда романтичных кадров с Олегом, их детьми от прошлых отношений и маленькой дочкой Лией, которые сами говорят о счастье пары.
«Если ты видишь моё видео, значит, это знак: всё будет хорошо», — обратилась Галич к подписчикам, отметив, что прослезилась, монтируя ролик.Напомним, до встречи с Ледвичем Ида была замужем за Аланом Басиевым, с которым познакомилась случайно в ночном клубе. Брак длился несколько лет, в 2020 году у пары родился сын, а уже через год они официально развелись. В декабре 2023-го стало известно о романе Галич с Олегом, а спустя год пара рассекретила помолвку и объявила о беременности.