«Всё будет хорошо»: блогер Ида Галич призналась в чувствах супругу и показала семью

02 января 2026, 16:55

Ида Галич посвятила трогательное видео возлюбленному Олегу Ледвичу

Ида Галич с мужем (Фото: Instagram* / @galichida)

Ида Галич трогательно призналась в любви своему супругу Олегу Ледвичу.





В личном блоге в запрещённой соцсети она опубликовала видео, где маленькая Ида задаёт взрослой себе вопрос: сможет ли она вновь влюбиться после развода.



Вместо слов — череда романтичных кадров с Олегом, их детьми от прошлых отношений и маленькой дочкой Лией, которые сами говорят о счастье пары.





«Если ты видишь моё видео, значит, это знак: всё будет хорошо», — обратилась Галич к подписчикам, отметив, что прослезилась, монтируя ролик.