«Если бы у тебя была такая, ты бы тоже ходила голой»: Джей Ло высказалась о своих нарядах

02 января 2026, 16:22

Дженнифер Лопес рассказала, почему в свои 56 лет всегда ходит полуголой

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес исчерпывающе ответила на один из самых популярных хейтерских вопросов — почему она не одевается «по возрасту».





Во время одного из недавних концертов певица решила пообщаться со зрителями между хитами и с юмором прокомментировала критику своего откровенного стиля.



По словам Джей Ло, ей нередко задают вопросы о слишком смелых нарядах. На сцене артистка не стала уходить от темы и ответила прямо.





«Меня спрашивают, почему я не одеваюсь в соответствии со своим возрастом… А я думаю: "Ну, если бы у тебя была такая попка, ты бы тоже ходила голой!"» — рассмеялась певица, вызвав бурную реакцию зала.