«Если бы у тебя была такая, ты бы тоже ходила голой»: Джей Ло высказалась о своих нарядах
Дженнифер Лопес рассказала, почему в свои 56 лет всегда ходит полуголой
Дженнифер Лопес исчерпывающе ответила на один из самых популярных хейтерских вопросов — почему она не одевается «по возрасту».
Во время одного из недавних концертов певица решила пообщаться со зрителями между хитами и с юмором прокомментировала критику своего откровенного стиля.
По словам Джей Ло, ей нередко задают вопросы о слишком смелых нарядах. На сцене артистка не стала уходить от темы и ответила прямо.
«Меня спрашивают, почему я не одеваюсь в соответствии со своим возрастом… А я думаю: "Ну, если бы у тебя была такая попка, ты бы тоже ходила голой!"» — рассмеялась певица, вызвав бурную реакцию зала.На этом Лопес не остановилась и добавила немного самоиронии, пошутив о своей личной жизни. Обратившись к поклонникам, она поинтересовалась, помнят ли они её концерт в этом же зале в 2016 году, и с улыбкой заметила, что тогда она была замужем «всего дважды».