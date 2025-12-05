«Маленькая, но все-таки его»: На могиле Владимира Левкина появилась сцена и именная звезда

05 декабря 2025, 22:04

«МК»: На могиле певца Владимира Левкина установили сцену с именной звездой

Владимир Левкин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

На месте захоронения певца Владимира Левкина создали символичную композицию, отражающую его творческую жизнь. Как пишет «МК», в оформлении использовали сцену с микрофоном и гитарой, а кульминацией стала именная звезда.





Вдова исполнителя Маруся уверена, что такой монумент непременно бы его обрадовал. При жизни мужчина отличался скромностью и никогда бы не согласился на установку звезды, считая, что есть артисты, более достойные этого почета.





«Теперь у него есть своя площадь — маленькая, но все-таки его», — добавила собеседница.

