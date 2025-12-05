«Маленькая, но все-таки его»: На могиле Владимира Левкина появилась сцена и именная звезда
«МК»: На могиле певца Владимира Левкина установили сцену с именной звездой
На месте захоронения певца Владимира Левкина создали символичную композицию, отражающую его творческую жизнь. Как пишет «МК», в оформлении использовали сцену с микрофоном и гитарой, а кульминацией стала именная звезда.
Вдова исполнителя Маруся уверена, что такой монумент непременно бы его обрадовал. При жизни мужчина отличался скромностью и никогда бы не согласился на установку звезды, считая, что есть артисты, более достойные этого почета.
«Теперь у него есть своя площадь — маленькая, но все-таки его», — добавила собеседница.Левкин ушел из жизни 17 ноября прошлого года. Бывший участник группы «На-На» скончался в результате осложнений, вызванных серьезным онкологическим заболеванием. Его похороны состоялись на Троекуровском кладбище.