«До сих пор непривычно говорить "наш"»: Анфиса Чехова показала новый дом
Анфиса Чехова перебралась с мужем за город и показала свой новый сад
Анфиса Чехова вместе с мужем Александром Златопольским начала переезд в новый загородный дом. Телеведущая уже успела похвастаться в соцсетях первой частью нового семейного пространства — садом.
Звезда призналась, что пока привыкает называть дом своим. Судя по всему, переезд ещё продолжается, поэтому показывать интерьер целиком Анфиса не спешит.
«Внутри покажу позже, когда окончательно переедем. Но кое-что уже можно показать… Вот такой у нас сад. До сих пор непривычно говорить "наш"», — поделилась Чехова.На новом месте телеведущая, похоже, решила всерьёз заняться загородной жизнью. Помимо сада, она уже задумывается о собственном огороде и даже хозяйстве — по масштабам планов всё больше напоминая Оксану Самойлову.
Теперь у Анфисы и Александра впереди не только обустройство дома, но и освоение нового семейного пространства. А интерьер загородного гнёздышка телеведущая обещает показать уже после окончательного переезда.