«До сих пор непривычно говорить "наш"»: Анфиса Чехова показала новый дом

04 октября 2026, 12:48

Анфиса Чехова перебралась с мужем за город и показала свой новый сад

Анфиса Чехова (Фото: Instagram* / @achekhova)

Анфиса Чехова вместе с мужем Александром Златопольским начала переезд в новый загородный дом. Телеведущая уже успела похвастаться в соцсетях первой частью нового семейного пространства — садом.





Звезда призналась, что пока привыкает называть дом своим. Судя по всему, переезд ещё продолжается, поэтому показывать интерьер целиком Анфиса не спешит.





«Внутри покажу позже, когда окончательно переедем. Но кое-что уже можно показать… Вот такой у нас сад. До сих пор непривычно говорить "наш"», — поделилась Чехова.