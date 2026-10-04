Zivert раскрыла шокирующую стоимость своих масштабных шоу

04 октября 2026, 11:52

Zivert потратила на шоу «Где-то в ретро» 356 млн рублей

Zivert (Фото: Instagram* / @_zivert)

Zivert рассказала о расходах на свои сольные концерты и подтвердила слова Прохора Шаляпина о том, что масштабные шоу артистов не всегда окупаются. По словам певицы, только на два показа её программы «Где-то в ретро» ушло в общей сложности 356 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Год назад шоу прошло в Москве — его стоимость составила около 182 млн рублей. В этом году постановку привезли в Санкт-Петербург, где на подготовку и проведение концерта потратили ещё 174 млн рублей.



Zivert объяснила, почему её выступления требуют таких серьёзных вложений. Певица считает себя артисткой, которая делает ставку не только на музыкальный материал, но и на масштабное визуальное шоу.





«Есть артисты, у которых настолько легендарные песни, что они могут выйти и просто петь свои легендарные песни и будут собирать стадионы, люди будут плакать, кричать, орать исключительно из-за музыкального материала. Я — артистка больше про шоу, люди любят мою музыку, но они и шоу приходят смотреть, потому что любят визуал», — рассказала Zivert.