«До слёз»: Дмитрий Нагиев ответил на упрёки в инфоцыганстве

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)
Дмитрий Нагиев прокомментировал обвинения в инфоцыганстве. Актёр рассказал об авторских курсах актёрского мастерства в ОАЭ.
«Когда пишут, что я инфоцыган, вот до слёз. Я очень хорошо отношусь к деньгам, но не настолько их люблю, чтобы заниматься чем угодно», – высказался Нагиев в беседе с порталом «Страсти».Телеведущий признался, что он «проедает» заработанные деньги, поскольку основная часть прибыли с курсов тратится на перелёт, проживание и питание в Дубае.
Также Нагиев подчеркнул, что сейчас на его курсе обучаются всего 20 человек.
«Если умножить количество на цену обучения, а потом вычесть мои перелеты в бизнес-классе туда-обратно, еду, проживание, то посчитайте, какой я в итоге инфоцыган. А согласился, потому что там все срослось: море, солнце, приезжаешь на неделю», – пояснил артист.Кроме того, Нагиев отметил, что хотел бы зарабатывать на этом бизнесе, однако пока об этом речи не идёт. Актёру также предлагают вести курсы в вузах России, но он пока не готов к этому.
Читайте также:
«Смотрит фильмы с моим участием, но с каким лицом…»: Дмитрий Нагиев высказался о младшем сыне, которого скрывал 16 лет
Дмитрий Нагиев признался, почему Жора Крыжовников отказался снимать его в «Слове пацана»: «Он гнида про возраст что-то говорил»
Был роман с Жанной Фриске? Дмитрий Нагиев признал внебрачного сына: что известно о 16-летнем Марке и чем он занимается
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова