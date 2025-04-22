«Смотрит фильмы с моим участием, но с каким лицом…»: Дмитрий Нагиев высказался о младшем сыне, которого скрывал 16 лет

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)
Совсем недавно публика узнала, что, помимо известного всем Кирилла, у Дмитрия Нагиева есть ещё один сын. Об этом актёр проговорился сам.
Недавно в очередном интервью артист сообщил, что у него есть младший сын, которому уже 16 лет.
После Нагиев назвал профессию артиста очень завистливой и не приносящей огромного состояния.
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*запрещён в РФ
«Я всё время спорю с сыном, – кстати, вы первые, кому я это говорю, – со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, очень глубокое кино. Вот прямо идёт по шедеврам. И мне говорит: „Смотри тоже“», – поделился Нагиев.Проекты с участием отца Марк тоже смотрит, но, судя по словам Дмитрия, не все из них нравятся юноше.
«Куда он денется! Он смотрит. Вопрос: с каким лицом он смотрит фильмы с моим участием…», – иронично высказался Нагиев в беседе со StarHit на съёмках сериала «Санкционер».Нагиев заявил, что пока не знает, пойдёт ли Марк по его стопам, поскольку он надеялся, что и Кирилл не пойдёт, но он поступил во МХАТ и сейчас является востребованным актёром.
После Нагиев назвал профессию артиста очень завистливой и не приносящей огромного состояния.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова