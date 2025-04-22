Дмитрий Нагиев признался, почему Жора Крыжовников отказался снимать его в «Слове пацана»: «Он гнида про возраст что-то говорил»

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)
Оказалось, что актер Дмитрий Нагиев мог бы сняться в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», но режиссер Жора Крыжовников отказал ему.
Выяснилось, что препятствием для съемок в проекте стал возраст Нагиева — в этом году ему исполнилось 58 лет. Но, судя по всему, зла актер на режиссера не держит — Жора предложил ему иную роль.
Крыжовников стал шоураннером нового сериала «Санкционер» и написал ключевую роль — бизнесмена Василия Баранова — специально под Дмитрия.
Со слов Нагиева, сцен, на которые он бы не согласился, не существует.
Ранее Дмитрия Нагиева сравнили с Еленой Блиновской из-за курсов личностного роста, которые он ведет в Дубае вместе со своим сыном.
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Крыжовников стал шоураннером нового сериала «Санкционер» и написал ключевую роль — бизнесмена Василия Баранова — специально под Дмитрия.
«Он гнида про возраст что-то говорил. Я ему говорю: «Да чего такого? Пацаны и такие бывают». Не взял. Может быть, нет роли. Может быть, он меня разлюбил. Может, меня не любил никогда», — шутил артист в беседе с Super.
Со слов Нагиева, сцен, на которые он бы не согласился, не существует.
Ранее Дмитрия Нагиева сравнили с Еленой Блиновской из-за курсов личностного роста, которые он ведет в Дубае вместе со своим сыном.
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Ольга Енгалычева