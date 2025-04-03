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Был роман с Жанной Фриске? Дмитрий Нагиев признал внебрачного сына: что известно о 16-летнем Марке и чем он занимается

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* / nagiev.universal)

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* / nagiev.universal)

Слухи о внебрачном сыне Дмитрия Нагиева ходили давно, но только недавно телеведущий официально подтвердил свое отцовство. Оказалось, что у него действительно есть младший сын — Марк Нагиев, которому уже 16 лет. Кто он, где живет и чем увлекается, расскажет «Радио 1».

Скрытая семья Дмитрия Нагиева: кто его дети


До недавнего времени публике был известен лишь старший сын Нагиева — Кирилл, рожденный в браке с телеведущей Алисой Шер. Он пошел по стопам отца, стал актером и телеведущим, снимался в рекламе и часто появлялся на публике.

Однако сам Нагиев после развода старался держать личную жизнь в секрете. Журналисты годами строили догадки, связывая артиста с разными женщинами, но без подтверждения. Только спустя 16 лет он официально признал второго сына — Марка Нагиева.

Личная жизнь Дмитрия Нагиева


На протяжении жизни Дмитрий Нагиев был женат только один раз — на телеведущей Алисе Шер. Их брак длился долгие годы, а после развода артист предпочел не афишировать свои отношения.

Дмитрий и Кирилл Нагиевы (фото: Instagram* / kirill_nagiev)

Тем не менее, поклонники всегда интересовались его личной жизнью. Среди предполагаемых романтических партнерш Нагиева называли певицу Жанну Фриске, бизнесвумен Ольгу Слуцкер, а позже — радиоведущую Наталью Коваленко. Именно с последней, по мнению журналистов, он состоял в длительных отношениях и стал отцом во второй раз.

Как стало известно о Марке Нагиеве


Слухи о внебрачном сыне Дмитрия Нагиева начали распространяться после одного из выпусков шоу «Голос» в декабре 2021 года. Тогда в прямом эфире артист неожиданно поздравил с днем рождения некоего Марка.

«Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет — это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днем рождения. Я верю, что впереди тебя ждет большая, красивая и счастливая жизнь. И еще я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой», — сказал телеведущий.

Позже, в одном из интервью, он назвал Кирилла своим старшим сыном, что автоматически подтвердило существование младшего.

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Официальное признание произошло в апреле 2025 года. В интервью петербургскому изданию «Собака» актер впервые открыто рассказал о Марке, назвав его своим сыном и раскрыв подробности о его жизни и увлечениях.

«Я все время спорю с сыном, и вы первая, кому я это говорю, — со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И мне говорит: "Смотри тоже"», — сказал актер.

Кто такой Марк Нагиев и чем он занимается


Сейчас Марк Нагиев живет в Санкт-Петербурге вместе со своей матерью, предположительно Натальей Коваленко. По словам инсайдеров, он интересуется авторским кино, занимается рисованием и увлекается коллекционированием фигурок киногероев.

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* / nagiev.universal)

Несмотря на то, что его отец живет в Москве, их отношения остаются близкими. Источники утверждают, что Нагиев регулярно приезжает в Петербург, чтобы проводить время с сыном.

Нагиев неоднократно заявлял, что хочет воспитать сыновей настоящими мужчинами, прививая им те же принципы, что когда-то заложил его отец.

Поэтому он не только поддерживает отношения с Марком, но и делится с ним своим опытом в киноиндустрии. Для юноши, увлеченного искусством и кинематографом, отец-актер стал лучшим наставником, который может научить не только теории, но и реальным тонкостям профессии.

История отношений Нагиева и Натальи Коваленко


С Натальей Коваленко артист познакомился во время съемок на федеральном канале. По слухам, их роман начался еще в те годы, когда Нагиев был официально женат на Алисе Шер. Именно Коваленко многие называют причиной их развода, поскольку жена знала об этой связи.

Долгое время артист не комментировал эти слухи, а Марка считали просто сыном Коваленко. Только спустя годы Нагиев признал его официально, подтвердив кровное родство.

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«Целлюлит не пройдёт!»: Невеста Тимати Валентина показала процедуру омолаживания ягодиц
Невеста рэпера Тимати Валентина Иванова рассказала об омолаживающих процедурах
03 апреля 2025, 13:00

Тимур Юнусов/Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Известный российский рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, уже три года встречается с Валентиной Ивановой. Недавно девушка призналась, что борется с целлюлитом с помощью аппаратной косметологии.
Стоит отметить, что нынешние отношения певца — самые долгие с тех пор, как он расстался с Анастасией Решетовой. Его новая девушка тщательно следит за своей внешностью не только в силу профессии (она модель - прим. ред.), но и для того, чтобы всегда нравиться своему возлюбленному.

Валентина не стесняется делиться с подписчиками в социальных сетях методами по уходу за собой. Например, на днях она опубликовала кадры из кабинета косметолога. Девушка лежит на животе на кушетке и рассказывает, что процедура называется эндосфера. Активные вибрации помогают устранить отёчность, разглаживают морщины, избавляют от целлюлита и способствуют снижению веса.

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Менеджер Паши Техника привёз для него 20 килограммов лекарств в Таиланд
03 апреля 2025, 12:59

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Бывшей супруге находящегося в коме Паши Техника не удалось перевезти его в другой госпиталь, в котором есть всё необходимое для его лечения оборудование. Однако, несмотря на это, Ева Карицкая поделилась неплохими новостями.
Выяснилось, что в Таиланд прибыл менеджер Паши Техника и привёз для него 20 килограммов лекарств.

«Ситуации остается тяжелой, но есть и хорошие новости. Врачи Таиланда начали слышать рекомендации российского специалиста и меняют лечение», – отметила Карицкая в своём Telegram-канале.
Накануне вечером она также добавила, что сейчас самое главное – вывести всю инфекцию из лёгких и подправить некоторые показатели микроэлементов.

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*запрещён в РФ
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Метит в ведущие «Модного приговора»: как живет вдова сына Вячеслава Зайцева и что она не могла поделить со свекром
03 апреля 2025, 12:45

Вячеслав и Егор Зайцевы (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

В прошлом году из жизни ушел сын знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева, Егор, который скончался в возрасте 64 лет после тяжелой болезни. У Егора осталась супруга, бывшая модель Екатерина Ромашкина, и две дочери. Екатерина активно работает над тем, чтобы Дом Моды, основанный ее покойным свекром, продолжал процветать.

Желание стать телеведущей

Несмотря на то, что она не является публичной личностью, время от времени дает интервью, в которых делится подробностями своей жизни. Однажды она заявила, что с удовольствием приняла бы предложение стать ведущей популярного шоу на федеральном канале, например, «Модный приговор».

«Я не медийная личность по своей натуре, но, если бы мне предложили такую возможность, я бы обязательно воспользовалась ею», — поделилась Екатерина.


Модельер Егор Зайцев с супругой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Конфликты со свекром и продолжение дела

Екатерина Ромашкина поделилась воспоминаниями о Егоре Зайцеве, подчеркнув, что он полностью посвятил себя работе и не представлял свою жизнь без Дома Моды.

«Егор не просто помогал своему отцу; он отдал ему всю свою жизнь и творческий потенциал. Сразу после окончания учебы в институте и до последних дней он трудился и создавал в Доме Моды под брендом Славы Зайцева. Он был не только помощником, но и столь же талантливым дизайнером, как и Вячеслав Михайлович. Это очень важная мысль, которую я стараюсь донести до людей, чтобы они осознали его недооцененность, возникшую из-за того, что он посвятил свою жизнь служению делу отца», — отметила Екатерина.

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Она также выразила благодарность своему известному свекру, несмотря на некоторые конфликты в семье из-за недопониманий. Екатерина вспоминает его с уважением и теплотой.

«Мне кажется, что мы с ним успели обсудить все важные вопросы как в личном общении, так и в профессиональном плане. У меня не осталось чувства недосказанности. Мы прекрасно понимали друг друга даже без слов, особенно в процессе творчества», — заключила Ромашкина.
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«Часть шоу»: Психоаналитик прокомментировала отчаяние Киркорова после смерти отца
Психоаналитик Смолярчук: Киркоров был готов к смерти отца
03 апреля 2025, 12:43

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

В СМИ говорят, что Филипп Киркоров тяжело переживает смерть отца и страдает за закрытыми дверями своего дома. Знакомые артиста обратили внимание на то, что он исхудал и стал выглядеть болезненно. Бывшая помощница Киркорова отметила, что тот так горюет по отцу, что отказывается от еды.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что в страшное отчаяние и депрессию Филиппа Киркорова после смерти отца поверить не может.

«Потеря родителя — это большое горе, но оно естественное. Тем более, что человек умер в преклонном возрасте. Сын ему помог прожить этот долгий почтенный век. Поэтому не могу поверить, что Киркоров искренне убивается из-за смерти отца. Смерть древнего старика, обласканного любовью, заботой, не повергает оставшихся людей в какой-то жуткий траур. Это светлая грусть, горевание, которое быстро заканчивается, переходя в чудесные воспоминания об ушедшем», — объяснила она.

По ее словам, не стоит забывать, что Филипп Киркоров остается блистательным шоуменом и народным артистом, что может превратить горе в некую часть шоу.

«Это может быть, как бы цинично не звучало. Киркоров много и хорошо ухаживал за отцом, отменял концерты для встречи с ним, и его психика уже готовилась к естественному угасанию близкого человека. Сказать, что эта смерть разрушит артиста, лишит его сна, покоя и аппетита — нет, это чистой воды шоу-бизнес и привлечение внимания», — сказала психоаналитик.

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Представитель Сергея Безрукова отреагировала на обвинения артиста в браконьерстве
Представитель Безрукова отметила, что актёр ловил щуку на Дону ещё до запрета
03 апреля 2025, 12:38

Сергей Безруков (фото: Instagram* @s_bezrukov)

Пресс-секретарь Сергея Безрукова Лиана Хусаинова прокомментировала обвинения, выдвинутые против актёра за ловлю рыбы в период запрета.
Напомним, что в личном блоге народный артист России рассказал о рыбалке в Ростовской области. К посту он прикрепил фотографию, на которой держит двухкилограммовую щуку. В комментариях пользователи начали писать, что в регионе с 1 апреля действует нерестовый запрет, а вылов щуки запрещён ещё с 15 января. В итоге, артиста обвинили в браконьерстве.

«Это была спортивная рыбалка, она происходила в одном из частных прудовых хозяйств в Ростовской области, поэтому никаких нарушений закона не было», – отметила Хусаинова в беседе с aif.ru.
Также представитель Безрукова подчеркнула, что рыбалка происходила до вступления в силу ограничений, просто фотографии были опубликованы позднее.

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*запрещён в РФ
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