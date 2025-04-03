Был роман с Жанной Фриске? Дмитрий Нагиев признал внебрачного сына: что известно о 16-летнем Марке и чем он занимается

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* / nagiev.universal)
Слухи о внебрачном сыне Дмитрия Нагиева ходили давно, но только недавно телеведущий официально подтвердил свое отцовство. Оказалось, что у него действительно есть младший сын — Марк Нагиев, которому уже 16 лет. Кто он, где живет и чем увлекается, расскажет «Радио 1».
Скрытая семья Дмитрия Нагиева: кто его дети
До недавнего времени публике был известен лишь старший сын Нагиева — Кирилл, рожденный в браке с телеведущей Алисой Шер. Он пошел по стопам отца, стал актером и телеведущим, снимался в рекламе и часто появлялся на публике.
Однако сам Нагиев после развода старался держать личную жизнь в секрете. Журналисты годами строили догадки, связывая артиста с разными женщинами, но без подтверждения. Только спустя 16 лет он официально признал второго сына — Марка Нагиева.
Личная жизнь Дмитрия Нагиева
На протяжении жизни Дмитрий Нагиев был женат только один раз — на телеведущей Алисе Шер. Их брак длился долгие годы, а после развода артист предпочел не афишировать свои отношения.
Дмитрий и Кирилл Нагиевы (фото: Instagram* / kirill_nagiev)
Тем не менее, поклонники всегда интересовались его личной жизнью. Среди предполагаемых романтических партнерш Нагиева называли певицу Жанну Фриске, бизнесвумен Ольгу Слуцкер, а позже — радиоведущую Наталью Коваленко. Именно с последней, по мнению журналистов, он состоял в длительных отношениях и стал отцом во второй раз.
Как стало известно о Марке Нагиеве
Слухи о внебрачном сыне Дмитрия Нагиева начали распространяться после одного из выпусков шоу «Голос» в декабре 2021 года. Тогда в прямом эфире артист неожиданно поздравил с днем рождения некоего Марка.
«Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет — это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днем рождения. Я верю, что впереди тебя ждет большая, красивая и счастливая жизнь. И еще я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой», — сказал телеведущий.
Позже, в одном из интервью, он назвал Кирилла своим старшим сыном, что автоматически подтвердило существование младшего.
Юлия Ефременкова: Доходы от порнографических съемок, отношения с бандитом и рождение детей от тирана
Официальное признание произошло в апреле 2025 года. В интервью петербургскому изданию «Собака» актер впервые открыто рассказал о Марке, назвав его своим сыном и раскрыв подробности о его жизни и увлечениях.
«Я все время спорю с сыном, и вы первая, кому я это говорю, — со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И мне говорит: "Смотри тоже"», — сказал актер.
Кто такой Марк Нагиев и чем он занимается
Сейчас Марк Нагиев живет в Санкт-Петербурге вместе со своей матерью, предположительно Натальей Коваленко. По словам инсайдеров, он интересуется авторским кино, занимается рисованием и увлекается коллекционированием фигурок киногероев.
Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* / nagiev.universal)
Несмотря на то, что его отец живет в Москве, их отношения остаются близкими. Источники утверждают, что Нагиев регулярно приезжает в Петербург, чтобы проводить время с сыном.
Нагиев неоднократно заявлял, что хочет воспитать сыновей настоящими мужчинами, прививая им те же принципы, что когда-то заложил его отец.
Поэтому он не только поддерживает отношения с Марком, но и делится с ним своим опытом в киноиндустрии. Для юноши, увлеченного искусством и кинематографом, отец-актер стал лучшим наставником, который может научить не только теории, но и реальным тонкостям профессии.
История отношений Нагиева и Натальи Коваленко
С Натальей Коваленко артист познакомился во время съемок на федеральном канале. По слухам, их роман начался еще в те годы, когда Нагиев был официально женат на Алисе Шер. Именно Коваленко многие называют причиной их развода, поскольку жена знала об этой связи.
Долгое время артист не комментировал эти слухи, а Марка считали просто сыном Коваленко. Только спустя годы Нагиев признал его официально, подтвердив кровное родство.
Читайте также:
«Мы каждый день совершаем подвиг»: Светлана Зейналова рассказала о жизни с диагнозом 16-летней дочери
Четырёхлетний сын Плющенко и Рудковской нашёл себе «невесту» на Мальдивах
«Любитель шумных компаний и домоседка»: почему расстались Паулина Андреева и Бондарчук
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова