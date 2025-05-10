«До встречи!»: жена режиссера «Войны и мира» поехала в роддом

Лиза Моряк (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Елизавета Моряк поехала в роддом. Жена режиссера Сарика Андреасяна опубликовала кадры в соцсетях.
«Если вы видите это видео, значит мы поехали — в роддом», — подписала женщина кадры.Поклонники уже с восторгом отреагировали на новость, пожелав любви радости и здоровья. Также в комментариях можно увидеть пожелания «легких родов».
«Я скоро увижу твои прекрасные глаза и познаю теплоту твоего тела… до встречи, моя девочка! До встречи!» — написала Лиза Моряк в посте к видео.О том, что пара ждет ребенка, сообщалось в ноябре прошлого года. Супруги подчеркивали, что любовь и все остальное обретает новый смысл при рождении детей.
Читайте также:
88-летняя Светлана Немоляева перенесла операцию на сердце
Анастасия Стоцкая показала, как прошел день рождения ее дочери
Иван Ургант исполнил военную песню в память о бабушке и рассказал семейную историю
Никита Кротов