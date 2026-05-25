«Её обожают»: Дочь Виктории Бони рассказала правду о расставании родителей

25 мая 2026, 09:59

Дочь Бони Анджелина опровергла слухи о неприятии семьёй отца-миллиардера

Виктория Боня с дочерью (Фото: Telegram @v_bonya)

Дочь модели Виктории Бони и ирландского миллиардера Алекса Смерфита Анджелина Смерфит объяснила, почему её родители расстались. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.





Известно, что пара разошлась вскоре после рождения Анджелины. Школьница назвала «абсолютной неправдой» и вымыслом слухи о том, что семья её отца якобы не приняла Викторию из-за отсутствия «знатного происхождения» или богатства.

«Это вообще неправда. Они обожают мою маму. У них не было никогда никаких проблем. Просто мои мама и папа не подошли друг другу. Это нормально, так бывает», — заявила девушка.