«Добро пожаловать на секретную службу»: Карл III поддержал нового агента 007 Паттинсона
Королевская семья Великобритании поздравила Паттинсона с ролью Джеймса Бонда
Британская королевская семья публично поздравила 40-летнего Роберта Паттинсона с назначением на роль Джеймса Бонда.
Выбор актёра поддержал и король Карл III: представители монархии опубликовали поздравление в официальных аккаунтах королевской семьи в социальных сетях.
«Добро пожаловать на секретную службу Его Величества, мистер Бонд», — говорится в сообщении.Авторы публикации обыграли одну из самых узнаваемых фраз знаменитой шпионской франшизы, тем самым выразив одобрение кандидатуре Паттинсона.
Связь британской монархии с историей фильмов о Джеймсе Бонде появилась задолго до этого поздравления. В 2012 году королева Елизавета II сама стала участницей необычного эпизода, связанного с бондианой. Она снялась в юмористическом видеоролике вместе с Дэниелом Крэйгом, который тогда исполнял роль агента 007.