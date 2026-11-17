17 ноября 2026, 22:18

Леонардо Ди Каприо раскритиковали после вечеринки с полуголыми моделями

Леонардо Ди Каприо (Фото: кадр из фильма «Дорога перемен»)

Леонардо Ди Каприо оказался в центре обсуждений после вечеринки, которую устроил в своём особняке в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».