Вечеринка в честь 52-летия Леонардо Ди Каприо вызвала скандал в Сети
Леонардо Ди Каприо оказался в центре обсуждений после вечеринки, которую устроил в своём особняке в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Поводом для критики стали кадры с празднования дня рождения актёра: папарацци заметили, как к дому звезды «Титаника» подъехал белый минивэн, из которого вышли девушки в откровенных нарядах.
Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало бурную реакцию пользователей. Некоторые комментаторы осудили формат вечеринки и резко высказались в адрес именинника, назвав его «старым извращенцем».
При этом среди гостей праздника оказалась и возлюбленная актёра — 28-летняя итальянская модель Виттория Черетти. По информации издания, пара вместе уже около трёх лет. Несмотря на появившиеся в Сети кадры и волну критики, подробности праздника и реакция самого Ди Каприо на обсуждение не приводятся.
Читайте также: