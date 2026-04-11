«Надевайте бахилы»: Кэмерон Диас раскрыла свою главную «фобию» в быту
Актриса Кэмерон Диас откровенно рассказала о своей необычной привычке в вопросах домашнего этикета в эфире шоу The Drew Barrymore Show.
Звезда призналась, что терпеть не может, когда гости заходят в её дом в уличной обуви. По словам Диас, для неё чистота в квартире — принципиальный момент, поэтому она просит всех переобуваться или надевать бахилы.
Во время беседы ведущая Дрю Бэрримор в шутку отметила, что у актрисы дома буквально нет микробов, на что Диас с улыбкой согласилась.
Актриса объяснила, что такая строгость связана не только с любовью к порядку: она призналась, что иногда буквально «катается по полу», поэтому ей важно, чтобы поверхности оставались максимально чистыми.
