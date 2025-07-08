«Добро пожаловать в семью»: Анна Asti показала красивого малыша
Певица Анна Asti исполнила мечту и завела лошадь
Анна Asti поделилась с поклонниками известием о пополнении в семье. Как оказалось, певица завела лошадь, о которой давно мечтала. Об этом она рассказала в своем Instagram*-аккаунте.
Для воплощения мечты исполнительница хита «Царица» приобрела участок земли в одной из отдаленных российских деревень. Место она не раскрывает, упоминая лишь его живописность и уединенность. Там же строится загородный дом.
«Добро пожаловать в семью, мой красивый малыш», — написала артистка под фотографией питомца.Вполне вероятно, что животное будет содержаться на ближайшей ферме под присмотром специалистов, а звездная хозяйка будет навещать его в свободное время.
*Запрещен в РФ