«Добро пожаловать в семью»: Анна Asti показала красивого малыша

08 июля 2025, 18:36

Певица Анна Asti исполнила мечту и завела лошадь

Анна Asti (Фото: Инстаграм*/asti)

Анна Asti поделилась с поклонниками известием о пополнении в семье. Как оказалось, певица завела лошадь, о которой давно мечтала. Об этом она рассказала в своем Instagram*-аккаунте.





Для воплощения мечты исполнительница хита «Царица» приобрела участок земли в одной из отдаленных российских деревень. Место она не раскрывает, упоминая лишь его живописность и уединенность. Там же строится загородный дом.



«Добро пожаловать в семью, мой красивый малыш», — написала артистка под фотографией питомца.