Дочь Киркорова Алла-Виктория пожаловалась на блокировку в известной соцсети

Дочь Киркорова Алла-Виктория рассказала о блокировке в TikTok
Филипп Киркоров и его дочь Алла-Виктория (Фото: Instagram*, @fkirkorov)

Тринадцатилетняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория рассказала, что ей заблокировали комментарии в социальной сети TikTok.



Как она написала в своём телеграм-канале, комментарии заблокировали на один день, однако до сих пор запрет не снят.

Одна из подписчиц Аллы-Виктории оставила комментарий, что, наверное, дочь Киркорова писала пакости, поэтому и получила бан. Алла-Виктория ответила, что ей бы тогда заблокировали комментарии не на один день, к тому же, по словам девочки, ей больше пишут гадости.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров установил в квартире стоимостью 500 миллионов рублей витражи со своим лицом.

*запрещён в РФ.

Анастасия Чубина

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