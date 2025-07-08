Дочь Киркорова Алла-Виктория пожаловалась на блокировку в известной соцсети
Тринадцатилетняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория рассказала, что ей заблокировали комментарии в социальной сети TikTok.
Как она написала в своём телеграм-канале, комментарии заблокировали на один день, однако до сих пор запрет не снят.
Одна из подписчиц Аллы-Виктории оставила комментарий, что, наверное, дочь Киркорова писала пакости, поэтому и получила бан. Алла-Виктория ответила, что ей бы тогда заблокировали комментарии не на один день, к тому же, по словам девочки, ей больше пишут гадости.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров установил в квартире стоимостью 500 миллионов рублей витражи со своим лицом.
*запрещён в РФ.
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