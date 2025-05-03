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«Добро пожаловать в семью, мы тебя хотели»: Мона сделала сюрприз Эльдару Джарахову

Мона подарила пса-самоеда Эльдару Джарахову
Дарья Кустовская и Эльдар Джарахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Дарья Кустовская и Эльдар Джарахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Пса-самоеда по кличке Форбс подарила блогеру Эльдару Джарахову певица Мона (Дарья Кустовская). В соцсетях опубликовано соответствующее видео. Как отмечают бьюти-обозреватели, с подарком исполнительнице помогли юморист Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой.
«Это произошло два дня назад: вечером ко мне подошла Даша и сказала: «Врубай стрим, сейчас кое-кто приедет». <…> Форбс, добро пожаловать в семью, мы тебя хотели», — пояснил Джарахов.
Кустовскую и Джарахова называют самой милой парой в сети. В ноябре прошлого года Мона рассказывала, что их отношения с блогером все ближе. По ее словам, она «всегда мечтала о человеке, который напишет песню» ей.

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#шоу-бизнес
#новости
Оксана Самойлова показала, как идет строительство нового дома
03 мая 2025, 19:52

Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова в своем блоге показала, как продвигается строительство нового дома.
Блогер поделилась, что спустя 12 недель задуманное не удалось реализовать, однако «стройка-челлендж продолжается». По словам супруги Джигана, через четыре недели ремонт уже должен выйти на финишную прямую.

Самойлова добавила, что на 3 этаже ​нового дома будет огород.

Ранее стало известно, чем Джиган удивил Оксану Самойлову на ее 37-летие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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София Ротару может лишиться денег за проданную квартиру в центре Москвы
03 мая 2025, 19:27

София Ротару (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

София Ротару наконец смогла продать квартиру в Москве, которую ей в 90-е за особые заслуги подарил тогдашний мэр Юрий Лужков.
Трехкомнатную квартиру площадью 121 квадратный метр с видом на зоопарк удалось продать за 65 млн рублей. Сделкой занимался сын исполнительницы Руслан Евдокименко.

Примечательно, что Ротару до сих пор владеет отелем в самом центре ялтинской набережной. За него артистка просит 2,5 млрд рублей. Стоит отметить, что особняк может быть конфискован из-за выявленных нарушений, в результате чего певица потеряет крупную сумму денег, передает 7Дней.ru.

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«Последовал примеру Петросяна»: предполагаемая любовница Галустяна заявила о беременности
Предполагаемая любовница Галустяна заявила о беременности
03 мая 2025, 19:00

Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @m_galustyan)

О разводе Михаила и Виктории Галустян стало известно 30 апреля 2025 года. Актер сообщил об этом в личном блоге.
О деталях развода — в материале «Радио 1».

«Первая и единственная любовь»


Встреча Михаила и Виктории произошла в 2003 году в краснодарском ночном клубе, на сцене которого юморист выступал с гастролями. 17-летняя Виктория тогда не сразу ответила взаимностью Галустяну. Михаил же не собирался сдаваться. Роман между молодыми людьми стремительно развивался. Спустя четыре года влюбленные сыграли свадьбу. Мероприятие было грандиозным, а клятвы шоумена — торжественными. В первую очередь Михаил обещал жене «вечную любовь», передает «Пятый канал».

Стоит отметить, что семейная жизнь поначалу была крайне нелегкой. Когда Галустян только начинал свою карьеру в КВН, денег едва хватало на жизнь. Тем не менее, супруги становились только ближе друг к другу. Виктория старалась быть поддержкой и опорой для мужа и никогда не переставала верить в него. Затем семья переехала в Москву, спустя время на свет появились дочери Эстелла и Элина, а Михаил обрел успех в кино и на телеэкранах. Беспокоиться о финансах больше не нужно было. Но вскоре в браке появились новые проблемы. Чтобы решить их, комик старался проводить больше времени с семьей.

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Супруги не раскрывали деталей своей семейной жизни. Они описывали свой брак как союз, фундаментом которого являются взаимопонимание и поддержка.

«Вика, ты моя первая и единственная любовь. Спасибо за наших девочек и за всё, что мы прошли вместе», — писал Михаил в своем блоге в день 13-летия свадьбы.

Для Виктории муж был «стеной». Именно так она называла его в интернете. Еще в марте этого года Галустян трогательно поздравил супругу с днем рождения.

Галустян последовал примеру Петросяна


После новости о разводе Виктория Галустян некоторое время воздерживалась от комментариев. Недавно она убрала из шапки профиля в своем блоге подпись «Жена супермужа», удалила несколько фото с Михаилом и выложила нейтральный пост.

«В мире, где так много информации и событий каждый день, важно побыть наедине с собой и своими мыслями», — написала Виктория.

Некоторые пользователи давно заметили, что в отношениях Виктории и Михаила не всё гладко. Супруги давно не публиковали совместные фото. По мнению продюсера Сергея Дворцова, Виктория давно перестала «бегать» за своим бывшим мужем.

«Все прекрасно знают, что он ловелас. Так что не исключено, что это новый роман», — выразил мнение Дворцов в беседе с Woman.ru.

Певица Наталья Штурм предположила, что Галустян решил последовать примеру юмориста Евгения Петросяна.

«Михаил Галустян был лично для меня каким-то островком стабильности и порядочности в этом мире. Чисто визуально хотя бы. Ни в скандалах, ни в адюльтерах замечен не был. Что случилось-то? Неужели горячий армянский мужчина нашел свою Таню Брухунову?» — заявила исполнительница.

Кто стал новой избранницей Галустяна


Недавно шоумену припомнили, как несколько лет назад он, находясь в самолете в компании неизвестной девушки, настойчиво просил фанатов «не снимать его в неподходящий момент». На просьбы о фотографии Михаил отвечал нецензурной бранью, нервничал и повышал голос. Источник, близкий к Галустяну, уже тогда заявлял, что он давно не живет с супругой, а публичные признания в любви являются фарсом.

Информацию о том, что артист системно изменял своей жене, начали распространять многие Telegram-каналы. Администраторы публиковали анонимное сообщение, автор которого утверждал, что особенно близка к Галустяну была его личная визажистка Милена. Впервые Михаил встретил девушку на съемках проекта «Новые звезды в Африке» несколько лет назад. С тех пор она работала только с ним.

Михаил Галустян и Милена (Фото: Инстаграм* @mokomillo_)

Милена не состоит в официальных отношениях. На днях она объявила о том, что ждет ребенка, а личность отца раскрывать не стала. Фото с обнаженным животом девушка опубликовала сразу после того, как Галустян сделал публичное заявление о разводе. Эта череда совпадений натолкнула пользователей на мысли о том, что девушка беременна от Галустяна. Комик же не торопится опровергать или подтверждать эти слухи.

При этом в аккаунте Милены Михаил мелькал постоянно. Под одним из снимков подруга визажистки оставила следующий комментарий: «Очень подходите друг другу». Удалять его Милена не стала.

О том, что девушка слишком близка со своим работодателем, начали говорить еще во времена съемок «Звезды в Африке». По мнению аудитории, девушка общалась с Галустяном слишком фривольно. Примечательно, что за последние полгода актер сильно изменился. Комик внезапно пошел в зал, похудел и сменил прическу.

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После объявления Галустяна о разводе его беременная визажистка опубликовала фото с оголённым животом

Запрещал работать, дружить с незамужними и требовал горячий плотный завтрак: из-за чего распался брак Михаила Галустяна?

*Запрещен в РФ
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«Пяткой ударить в ухо и вышибить мозги»: Балуев раскрыл свое отношение к Голливуду
Балуев назвал интересным опыт работы в Голливуде
03 мая 2025, 18:54

Александр Балуев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актер Александр Балуев считает интересным опыт работы в Голливуде, но особого восхищения «американская история» у него не вызывает. Бьюти-обозреватели отмечают при этом, что в послужной список Балуева входят проекты «Миротворец» и «Столкновение с бездной», снятые на Западе.
«Как опыт, это было интересно», — говорит артист.
Он отметил, что возможность сниматься за границей ему «принесли почти на блюдечке». Мужчина, по его словам, не учил языков, не отправлял портфолио, а просто работал в российском театре и кино. «Любопытство взяло верх», когда Голливуду понадобились русские артисты, и оттуда прислали эмиссаров.

«Вся эта звездная история американская (…) не вызывает у меня какого-то актерского восхищения. Вот физической формой, возможностью пяткой ударить в ухо и вышибить мозги, это да. Но это к кино имеет очень мало отношения», — говорит исполнитель роли в сериале «Спецназ».
Балуеву 66 лет. Он известен по киноработам «Благословите женщину»; «Нина»; «Каменская»; «Спецназ» и другим. Артист поддерживает связь с дочерью Марией-Анной, рожденной в 2003 году.

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Равшану Куркову назвали семейным блогером в сети
Актриса Равшана Куркова активно публикует фото с детьми
03 мая 2025, 18:30

Равшана Куркова (Фото: Instagram*/rav_shana)

Актрису Равшану Куркову назвали в сети семейным блогером. На странице исполнительницы роли в фильме «Частный детектив» можно встретить много детских фотографий.
Весной 2023 года артистка родила дочь, а летом 2021 года она опубликовала снимок с годовалым сыном Гаспаром. Отец мальчика предприниматель Сергей Амарян. В период с 2004 по 2008 год Куркова была замужем за актером Артемом Ткаченко. Первый брак Равшаны был с фотографом Семеном Курковым, чью фамилию она оставила после развода. В браке с фотографом у Курковой случился выкидыш.

Куркова известна по кинокартинам «Глухарь в кино»; «Барвиха»; «Офицеры 2» и другим.

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