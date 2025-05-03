«Добро пожаловать в семью, мы тебя хотели»: Мона сделала сюрприз Эльдару Джарахову

Дарья Кустовская и Эльдар Джарахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Пса-самоеда по кличке Форбс подарила блогеру Эльдару Джарахову певица Мона (Дарья Кустовская). В соцсетях опубликовано соответствующее видео. Как отмечают бьюти-обозреватели, с подарком исполнительнице помогли юморист Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой.
«Это произошло два дня назад: вечером ко мне подошла Даша и сказала: «Врубай стрим, сейчас кое-кто приедет». <…> Форбс, добро пожаловать в семью, мы тебя хотели», — пояснил Джарахов.Кустовскую и Джарахова называют самой милой парой в сети. В ноябре прошлого года Мона рассказывала, что их отношения с блогером все ближе. По ее словам, она «всегда мечтала о человеке, который напишет песню» ей.
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