«Добро пожаловать в семью»: MONA спасла лошадь от забоя

18 июня 2026, 11:50

MONA впервые встретилась с лошадью, которую спасла от забоя

MONA (Фото: Instagram* / @mona.chka)

MONA поделилась в соцсетях трогательными кадрами первой встречи с лошадью, которую недавно удалось спасти от забоя. Артистка показала знакомство с новым питомцем и рассказала, что сразу почувствовала особую связь с животным.





Несмотря на тяжёлое прошлое, жеребец быстро пошёл на контакт, проявив дружелюбие, любопытство и доверие к людям. По словам певицы, она не сомневается, что приняла правильное решение, взяв его под свою опеку.





«Рада, что сердце подсказало взять именно его. Добро пожаловать в семью, мой мальчик», — написала MONA.