«Добро пожаловать в семью»: MONA спасла лошадь от забоя
MONA впервые встретилась с лошадью, которую спасла от забоя
MONA поделилась в соцсетях трогательными кадрами первой встречи с лошадью, которую недавно удалось спасти от забоя. Артистка показала знакомство с новым питомцем и рассказала, что сразу почувствовала особую связь с животным.
Несмотря на тяжёлое прошлое, жеребец быстро пошёл на контакт, проявив дружелюбие, любопытство и доверие к людям. По словам певицы, она не сомневается, что приняла правильное решение, взяв его под свою опеку.
«Рада, что сердце подсказало взять именно его. Добро пожаловать в семью, мой мальчик», — написала MONA.Как отмечается, в спасении животного певице помогла ANNA ASTI. Артистки объединили усилия, чтобы найти для жеребца новый дом и обеспечить ему безопасные условия жизни.