«Есть такая практика»: Соседов о группах, которые не умеют петь

17 июня 2026, 22:28

Музкритик Соседов: группы «ВИА Гра» и «Блестящие» не умеют петь

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный обозреватель Сергей Соседов заявил, что за всю историю шоу-бизнеса немало исполнителей достигали успеха, не имея вокальных данных. По мнению критика, чаще всего такие случаи встречаются в женских группах.





Шоумен напомнил о коллективах «ВИА Гра» и «Блестящие». Он отметил, что продюсер Константин Меладзе собрал «гарем из бесталанных красоток», которые выступали исключительно под фонограмму. В «Блестящих», по словам эксперта, ситуация аналогичная: большинство участниц не знали нот и редко попадали в них.





«Даже в западных коллективах есть такая практика: берут одну вокалистку и ей на задний фон ставят других участниц, чья задача — подпевать и двигаться, делая вид, что все это единый организм», — прокомментировал Соседов Общественной Службе Новостей.