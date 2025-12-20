«Добро пожаловать в семью»: Роналду снимется в новом «Форсаже»

20 декабря 2025, 18:00

Криштиану Роналду официально присоединился к культовой франшизе «Форсаж»

Криштиану Роналду (Фото: Instagram* / @cristiano)

Теперь официально: Криштиану Роналду, один из величайших футболистов современности, сыграет в финальной части легендарной франшизы «Форсаж».





Подробности его роли пока держатся в секрете, однако Вин Дизель уже тепло поприветствовал спортсмена в новом для него амплуа.





«Все спрашивали, будет ли он в "Форсаже". Должен сказать, он действительно крут. Мы написали для него роль. Добро пожаловать в семью», — написал Дизель в соцсетях.