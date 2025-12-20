«Обида будет всю жизнь»: Влад Череватый откровенно рассказал о трудном детстве

20 декабря 2025, 17:20

Влад Череватый признался в сложных отношениях с родителями

Влад Череватый (Фото: Instagram* / @vlad__cherevatyi)

В новом выпуске шоу Иды Галич «Есть вопросики» победитель «Битвы сильнейших» Влад Череватый поделился откровениями о своём детстве и взаимоотношениях с родителями.





Экстрасенс рассказал, что с отцом виделся последний раз примерно в 2019 году — короткая встреча длилась всего несколько минут и сопровождалась конфликтом. Более того, он почти всю жизнь считал, что отца у него фактически не было, а воспитывала его мама вместе с сестрой.





«Я действительно благодарен своей матери, где бы она ни держала свои обиды, но я иногда думаю: если бы не было той или иной ситуации, не было бы меня и здесь. А так — пусть даже я где-то обижен, но эта обида помогает себя дисциплинировать, не зазнаться и начать жить по-новому. Касаемо отца, обида будет всю жизнь, от этого никуда не деться. Но это тоже часть моей жизни, часть, что сделала меня личностью, человеком. И наверное я даже этим ситуациям благодарен. Никому не пожелаю такого детства, но всё уже позади», — признался Череватый.