«Лицо одно на двоих»: актёр Колокольников показал редкое видео с дочерью

Юрий Колокольников поделился милым роликом с 14-летней дочерью Софией
Юрий Колокольников (Фото: Instagram* / @yurikolokolnikovofficial)

Актёр Юрий Колокольников, недавно отметивший 45-летие, опубликовал в соцсети редкое видео со своей 14-летней дочерью Софией.



Он подчеркнул их поразительное сходство.

«Время не вода. Тогда почему мне 14, ему 44, а лицо одно на двоих?» — подписал ролик актёр.
София родилась в отношениях Колокольникова с Ксенией Раппопорт, однако пара рассталась, когда девочке было три года. У Ксении есть ещё одна дочь — Аглая Тарасова от первого брака, которая недавно получила условный срок за нарушение закона о запрещённых веществах.

Пользователи соцсетей активно обсуждают, на кого больше похожа София — на папу или на маму.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

