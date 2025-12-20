«Лицо одно на двоих»: актёр Колокольников показал редкое видео с дочерью
Юрий Колокольников поделился милым роликом с 14-летней дочерью Софией
Актёр Юрий Колокольников, недавно отметивший 45-летие, опубликовал в соцсети редкое видео со своей 14-летней дочерью Софией.
Он подчеркнул их поразительное сходство.
«Время не вода. Тогда почему мне 14, ему 44, а лицо одно на двоих?» — подписал ролик актёр.София родилась в отношениях Колокольникова с Ксенией Раппопорт, однако пара рассталась, когда девочке было три года. У Ксении есть ещё одна дочь — Аглая Тарасова от первого брака, которая недавно получила условный срок за нарушение закона о запрещённых веществах.
Пользователи соцсетей активно обсуждают, на кого больше похожа София — на папу или на маму.