«Прекрасная жизнь»: Киркоров ответил на слова Пугачёвой о фиктивности их брака
Филипп Киркоров прокомментировал слова Аллы Пугачёвой о фиктивности их брака. Певец высказался в эфире шоу «Натальная карта».
Киркоров отметил, что заявления Пугачёвой его не задели. Он выразил благодарность певице и предположил, что это чувство взаимно.
Артист подчеркнул, что основа любого брака — это взаимопомощь. Без неё, по его словам, партнёры не могут испытывать доверия.
«Это всё равно была наша жизнь, и она была прекрасна. У кого‑то она складывается, у кого‑то не складывается, но главное — вспоминать с благодарностью то, что близкие дали друг другу», — сказал Филипп.Остальное он предложил считать «издержками шоу‑бизнеса».
