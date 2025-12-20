«Прекрасная жизнь»: Киркоров ответил на слова Пугачёвой о фиктивности их брака

20 декабря 2025, 17:07

Филипп Киркоров прокомментировал слова Аллы Пугачёвой о фиктивности их брака

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Филипп Киркоров прокомментировал слова Аллы Пугачёвой о фиктивности их брака. Певец высказался в эфире шоу «Натальная карта».





Киркоров отметил, что заявления Пугачёвой его не задели. Он выразил благодарность певице и предположил, что это чувство взаимно.



Артист подчеркнул, что основа любого брака — это взаимопомощь. Без неё, по его словам, партнёры не могут испытывать доверия.

«Это всё равно была наша жизнь, и она была прекрасна. У кого‑то она складывается, у кого‑то не складывается, но главное — вспоминать с благодарностью то, что близкие дали друг другу», — сказал Филипп.