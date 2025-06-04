Григорий Лепс отметил годовщину своей помолвки с 19-летней невестой
Григорий Лепс и его невеста Аврора Киба отметили годовщину помолвки. Юная невеста Лепса начала встречаться с певцом около года назад и уже обручена с ним. Пара не скрывает своей привязанности и нежной любви друг к другу.
Сейчас пара празднует свою годовщину помолвки на одном из курортов, наслаждаясь отдыхом в компании друг друга. Лепс чувствует себя комфортно и расслабленно в обществе юной спутницы. Ради жениха Аврора бросила учебу в Лондоне и перевелась в московский вуз, где учится на дизайнера.
Известно, что в свой день рождения в феврале 2024-го 19-летняя Аврора загадала выйти замуж. Ослепленный чувствами певец уже 3 июня того же года поставил перед ней коробочку с помолвочным кольцом. Следует отметить, что подарочное украшение от ювелирного дома Graff по оценкам экспертов стоит около 30 миллионов рублей.
Несмотря на слухи о неискренности их чувств, пара продолжает демонстрировать теплые отношения.
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