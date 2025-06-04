Григорий Лепс отметил годовщину своей помолвки с 19-летней невестой

04 июня 2025, 14:04

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс и его невеста Аврора Киба отметили годовщину помолвки. Юная невеста Лепса начала встречаться с певцом около года назад и уже обручена с ним. Пара не скрывает своей привязанности и нежной любви друг к другу.