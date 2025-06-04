Петров с молодой женой улетел в Абу-Даби после рождения сына
Александр Петров впервые вывел жену на концерт в Абу-Даби после родов
Александр Петров с 23-летней супругой Викторией отправились в первое путешествие после рождения сына Федора, который появился на свет в апреле. Пара прилетела в Абу-Даби, где посетила концерт композитора Ханса Циммера.
«Какое счастье и восторг — слышать это вживую», — поделился эмоциями 36-летний актер.Виктория, недавно ставшая мамой, поразила поклонников своей стройной фигурой, появившись в облегающем топе и джинсовых шортах. Супруги опубликовали совместное фото из отеля.
Напомним, Александр и Виктория познакомились случайно в центре Москвы и поженились вскоре после знакомства.
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