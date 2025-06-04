Петров с молодой женой улетел в Абу-Даби после рождения сына

04 июня 2025, 13:54

Александр Петров впервые вывел жену на концерт в Абу-Даби после родов

Александр Петров ( Фото Instagram*: @actorsashapetrov )

Александр Петров с 23-летней супругой Викторией отправились в первое путешествие после рождения сына Федора, который появился на свет в апреле. Пара прилетела в Абу-Даби, где посетила концерт композитора Ханса Циммера.







«Какое счастье и восторг — слышать это вживую», — поделился эмоциями 36-летний актер.

