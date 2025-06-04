Раскрыты доходы Виктора Дробыша
Сумму в 54 миллиона рублей заработал композитор Виктор Дробыш на собственной музыкальной корпорации. Об этом со ссылкой на открытые источники пишет портал «Страсти».
Уточняется, что у продюсера успешный бизнес, он является единственным владельцем компании, основанной в 2006 году. За прошлый год он заработал 54,9 миллиона рублей с чистой прибылью в 3,6 миллиона. Годом раньше доход составил 57,5 миллиона, а чистая прибыль — 19,8 миллиона. Отмечено, что у фирмы Дробыша все в порядке: у нее нет активных судебных тяжб и налоговых задолженностей.
В конце мая сообщалось о заработке лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Отмечалось, что его продюсерский центр, основанный в 2007 году, создает видеоконтент и программы.
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