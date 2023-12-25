Добровинский: Ситуацию с охранником, которого толкнул Киркоров, уже уладили

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Ситуацию с охранником, которого Народный артист России Филипп Киркоров столкнул со сцены, уладили ещё в сентябре, об этом сообщил адвокат артиста Александр Добровинский в интервью для SHOT.
Напомним, ранее стало известно, что 27 сентября Киркоров пытался попасть за кулисы во время юбилейного концерта Ани Лорак в «Крокус сити холле». Путь ему преградил охранников, которого Киркоров грубо толкнул, нанеся ему лёгкие телесные повреждения.
Сегодня стало известно, что пострадавший написал на звезду заявление в полицию.
По словам Добровинского, следователь пришёл к Киркорову ещё в сентябре, сразу после инцидента. Тогда стороны конфликта договорились о решении, которое всех устроило.
Сейчас же, по словам Добровинского, о произошедшем вспомнили, чтобы подлить масла в огонь после того, как Киркоров засветился на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой.
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Сегодня стало известно, что пострадавший написал на звезду заявление в полицию.
Сейчас же, по словам Добровинского, о произошедшем вспомнили, чтобы подлить масла в огонь после того, как Киркоров засветился на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой.
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Евгения Парфентьева