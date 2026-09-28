Внуку Пугачевой пришлось ночевать на улице

28 сентября 2026, 21:26

Никита Пресняков потерял карту от отеля и провел ночь на улице во Франции

Никита Пресняков (Фото: Инстаграм*/npresnyakov)

Музыкант Никита Пресняков рассказал, что ему пришлось ночевать на улице во Франции. Соответствующий пост появился в его Instagram*-аккаунте.





Артист забронировал номер в отеле, однако попасть в него не смог. По его словам, персонал этой гостиницы работает только до восьми часов вечера, а после этого времени войти можно только по специальной карте.

«Так получилось, что я прихожу, и тупо ее нигде нет. Обычно она в картхолдере, но в этот раз ее нигде нет. <…> И все, я не попадаю в этот отель. Ни в один из номеров emergency (чрезвычайной ситуации) не работает. Мне не остается ничего, как идти ночевать в парке», — поделился Пресняков.