Внуку Пугачевой пришлось ночевать на улице
Никита Пресняков потерял карту от отеля и провел ночь на улице во Франции
Музыкант Никита Пресняков рассказал, что ему пришлось ночевать на улице во Франции. Соответствующий пост появился в его Instagram*-аккаунте.
Артист забронировал номер в отеле, однако попасть в него не смог. По его словам, персонал этой гостиницы работает только до восьми часов вечера, а после этого времени войти можно только по специальной карте.
«Так получилось, что я прихожу, и тупо ее нигде нет. Обычно она в картхолдере, но в этот раз ее нигде нет. <…> И все, я не попадаю в этот отель. Ни в один из номеров emergency (чрезвычайной ситуации) не работает. Мне не остается ничего, как идти ночевать в парке», — поделился Пресняков.Напомним, внук певицы Аллы Пугачевой перебрался из России в США осенью 2022 года. В феврале 2023-го он взял псевдоним Nick Pres и занялся клипмейкингом. Вместе с ним за границу уехала жена Алена Краснова, однако в 2025-м стало известно о расставании пары.