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Концерт Артура Пирожкова отменили в Новосибирске

Александр Ревва (Фото: Инстаграм*/arthurpirozhkov)

Новосибирцы не увидят шоу «Перетанцуй меня» Артура Пирожкова (настоящее имя — Александр Ревва) выступление, запланированное на 29 сентября на «Локомотив-Арене», отменили. Об этом сообщила пресс-служба площадки во «ВКонтакте».



За возвратом билетов зрителям предложили обращаться к билетным операторам. По какой причине концерт не состоится, в заявлении не объясняется. До этого против выступления артиста публично высказывался председатель «Союза отцов» Новосибирской области Сергей Майоров. Однако официального подтверждения связи между его обращением и отменой концерта нет.

Для Om1 Новосибирск ситуацию также прокомментировал музыкальный продюсер Юрий Турцев. По его мнению, концерт остается коммерческим проектом, но вместе с музыкой певец продает аудитории свое имя и образ, поэтому репутация тоже влияет на отношение зрителей.

Турцев признался, что сам не хотел бы видеть выступление Реввы в городе. При этом продюсер подчеркнул, организаторы вправе проводить концерты, а зрители — самостоятельно решать, покупать на них билеты или нет.

Лидия Пономарева

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