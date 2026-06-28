Дочери актрисы Алены Хмельницкой исполнилось 16 лет — фото

28 июня 2026, 12:54

Актриса Алена Хмельницкая выложила видео с дня рождения дочери

Алена Хмельницкая (Фото: кадр из фильма «Берёзовая роща» (2021)

Актриса Алёна Хмельницкая в личном блоге обратилась к младшей дочери Ксении, которой 28 июня исполнилось 16 лет. Девушка — дочь исполнительницы роли в фильме «Берёзовая роща» и режиссёра Тиграна Кеосаяна.





Знаменитость намеренно не стала публиковать снимки дочери, чтобы сохранить её личные границы. Она ограничилась кадрами праздничной комнаты с воздушными шарами.



Фото: Instagram*/alxmel



«В это сложно поверить, но сегодня моей младшей доченьке 16 лет! Я так люблю тебя, моя планета Ксюшон. Так хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы рядом с тобой оказывались хорошие люди, чтобы ты нашла «своих». Как выяснилось, это самое главное в жизни», — говорится в публикации.