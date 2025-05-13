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«Непринимание ничего»: Хмельницкая рассказала о проблемах с дочерью-подростком от Кеосаяна

Алёна Хмельницкая пожаловалась на дочь-подростка от Тиграна Кеосаяна
Алёна Хмельницкая (фото: Telegram @Alyonakhmelnitskaya8)

Алёна Хмельницкая (фото: Telegram @Alyonakhmelnitskaya8)

Алёна Хмельницкая сейчас переживает непростое время. Актриса беспокоится не только за бывшего мужа Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме, но и за младшую дочь Ксению, которая вступила в переходный возраст.
Напомним, что у артистки двое детей от режиссёра. Старшей дочери в этом году исполнился 31 год. Она воспитывает сына Гаспара, родившегося в 2023 году. А вот младшая дочь пока находится на попечении мамы и не даёт ей скучать.

Хмельницкая в беседе с «7Дней.ru» пожаловалась, что 14-летняя наследница ведёт себя как типичный подросток – постоянно недовольна, на любые вопросы и предложения отвечает отрицанием и совсем не идёт на контакт.

Также тяжёло Ксении даётся учёба и выбор дальнейшего пути. При этом актриса не берётся планировать что-то за дочь. К тому же, она не видит в ней склонности к актёрской или режиссёрской профессии, как у родителей, а лишь успехи в гуманитарных науках.

«Это очень сложно... Я читаю книгу «Как не убить подростка». Как-то не убиваю, потому что я её очень люблю... Какой-то такой протест, видимо. Я это понимаю хорошо, это гормоны, и такое непринимание ничего: «Я не знаю, как я хочу, но я не знаю, как я не хочу». И на всё – нет-нет. В этом возрасте определяться очень сложно. Очень малый процент, который понимает, что он хочет...», – посетовала Хмельницкая.
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Прохор Шаляпин улетел на Бали с «губернаторской дочкой»: «Не хухры-мухры! Только я и она»
Прохор Шаляпин назвал «губернаторской дочкой» девушку, уехавшую с ним на Бали
13 мая 2025, 18:57

Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)

Шоумен Прохор Шаляпин улетел на Бали с загадочной подругой. Певец представил девушку подписчикам и назвал «губернаторской дочкой».
Прохор поделился видео в личном блоге.

Артист обратил внимание, что уехал из-за «аномальных майских морозов». Со слов Шаляпина, дорога была утомительной. Шоумен снял себя в бассейне — он плавал в надувном круге и наслаждался легким дождиком. Он отметил, что лицо должно привыкнуть к солнцу. Потом Прохор показал фигуру девушки в синем купальнике, которая составила ему компанию.

«И я со свой молодой подругой — вот она — губернаторская дочь! А что вы думали? Не хухры-мухры! Только я и она», — поделился Шаляпин.

Певец отметил, что на острове нет неприятного холодного воздуха.

«Сразу нельзя кидать на солнце. Всем хорошего дня, вечера. Не знаю там, что у вас. А у нас в квартире газ, у нас все прекрасно», — подытожил шоумен.

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Александр Цекало привёз молодую жену Дарину Эрвин в Россию
13 мая 2025, 18:46

Александр Цекало и Дарина Эрвин (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Александр Цекало вместе с молодой женой Дариной Эрвин прилетел в Россию. Супруги посетили XII Премию АПКит – это был их первый выход в свет за последние несколько лет.
Напомним, что шоумен женился на художнице в 2019 году, после чего эмигрировал в Штаты. Там же пара сыграла свадьбу, а медовый месяц провела в Италии. После этого Цекало пропал из российского медиапространства.

Несмотря на внушительную разницу в возрасте, супруги разводиться не планируют. А Александр остаётся редким примером покинувшей страну знаменитости, которая всё же продолжает зарабатывать на Родине. Здесь у продюсера действует бизнес по производству сериалов, который приносит ему миллиарды рублей.

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#сша
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«Дымится в штанах»: Психолог раскрыла истинную причину развода Галустяна с женой
Психолог Смолярчук: Галустян подал на развод, потому что у него дымится в штанах
13 мая 2025, 18:36

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Вокруг развода Михаила Галустяна и Виктории Штефанец много разговоров. Кто-то утверждает, что причиной является скука в паре после 17 лет брака, а кто-то утверждает, что причины в постоянных изменах комика.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» предположила, что развод Галустяна с женой произошел по причине окончания первой любви и нежности.

«Михаил с Викторией буквально со школьной скамьи, со студенчества. Это прекрасный студенческий брак, который всегда закладывается острым сексуальным контекстом. Это первая любовь, история про нежность, про все первое», — сказала эксперт.

По ее словам, семья превратилась в звездных москвичей, которые прошли огромный путь «сквозь кровь, пот, слезы, и непримиримые конфликты и споры».

«Конечно, у Галустяна возникла такая звёздная истерия: оказывается, кроме Виктории, все остальные женщины на все согласны. И это абсолютное мужское сумасшествие, которое совпало с кризисом возраста, где у мужчины дымится в штанах, при этом у него есть деньги и возможности. Он просто сошел с ума. Если через пару лет он будет качать в колыбели нового младенца, то снова почувствует усталость от этого плача, от непонимания новой женщиной и вспомнит свою бывшую жену», — объяснила психолог.

Она добавила, что сексуальность мужчин устроена цинично — на пресловутой новизне, а не на благодарности, как хочется женщинам.

«Сексуальное влечение направлено на новое тело. Так примитивно устроен мужчина, у которого задача репродуктивность, а не сохранение семьи. Вот такая печальная, грустная история», — заключила Смолярчук.

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«Губительно для богатой русской культуры»: Шнуров ответил активистам на призыв отменить концерты группы «Ленинград»
Шнуров: призывы отменить концерты «Ленинграда» губительны для русской культуры
13 мая 2025, 18:25

Сергей Шнуров (фото: Telegram @LeningradShnurov)

Певец Сергей Шнуров отреагировал на призыв отменить концерты группы «Ленинград» в Сибири. Музыкант подчеркнул, что люди сами могут решить, приходить им на выступления или нет.
Шнуров подчеркнул, что взрослые люди идут послушать песни за самостоятельно заработанные деньги, в свободное время. Это происходит по доброй воле и обоюдному согласию.

В качестве примера певец привёл русскую баню. Он предположил, что и в ней общественников могут не устраивать внешний вид и разговоры.

«Могут, если хотят, ходить грязными или мыться в душе дома. Но другим-то зачем пытаться мешать делать то, что не противозаконно и даже приятно?», – отметил Шнуров в беседе с Газетой.Ru.
Артист подчеркнул, что для несовершеннолетней публики устраивают свои мероприятия, а его концерты рассчитаны на взрослую аудиторию.

«Пытаться всё привести к пошлой красоте коробок от шоколадных конфет губительно для разнообразной и такой богатой русской культуры», – добавил музыкант.
Напомним, что у группы «Ленинград» запланированы выступления в «Сибирь-Арене» 29, 30 и 31 мая. Билеты были выкуплены в кратчайшие сроки, поэтому было принято решение организовать ещё один концерт.

Однако 11 мая местные общественники потребовали отмены выступлений из-за пропаганды сквернословия, употребления алкоголя и скандального образа Шнурова.

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«Очень горевал и плакал навзрыд»: раскрыто, почему Владимир Кузьмин не простился с младшим братом
Актриса Вера Сотникова заявила, что Владимир Кузьмин умер бы на похоронах брата
13 мая 2025, 17:48

Владимир Кузьмин (фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»)

Актриса Вера Сотникова и дочь Александра Кузьмина стали гостями шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Они раскрыли, почему музыкант Владимир Кузьмин не приехал на похороны брата.
После похорон Александра Кузьмина поклонники ещё долго обсуждали, почему исполнитель хита «Белые, дикие кони» не счёл нужным проститься с близким родственником. Многие осудили музыканта за такой шаг. Однако друзья и близкие поспешили прояснить ситуацию.

«Он просто не мог приехать на похороны. Если бы он приехал, он бы сам умер», – отметила Сотникова.
Дочь покойного Сюзанна, как выяснилось, не обижается на знаменитого дядю. Она подчеркнула, что Владимир очень тяжело воспринял новость о смерти родного брата.

«Есть личное – а есть… Когда ты переживаешь боль утраты, то отвечать на лишние вопросы тяжело. Знаю, что он очень горевал и плакал навзрыд», – рассказала девушка.
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