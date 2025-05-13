«Непринимание ничего»: Хмельницкая рассказала о проблемах с дочерью-подростком от Кеосаяна

Алёна Хмельницкая (фото: Telegram @Alyonakhmelnitskaya8)
Алёна Хмельницкая сейчас переживает непростое время. Актриса беспокоится не только за бывшего мужа Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме, но и за младшую дочь Ксению, которая вступила в переходный возраст.
Напомним, что у артистки двое детей от режиссёра. Старшей дочери в этом году исполнился 31 год. Она воспитывает сына Гаспара, родившегося в 2023 году. А вот младшая дочь пока находится на попечении мамы и не даёт ей скучать.
Хмельницкая в беседе с «7Дней.ru» пожаловалась, что 14-летняя наследница ведёт себя как типичный подросток – постоянно недовольна, на любые вопросы и предложения отвечает отрицанием и совсем не идёт на контакт.
Также тяжёло Ксении даётся учёба и выбор дальнейшего пути. При этом актриса не берётся планировать что-то за дочь. К тому же, она не видит в ней склонности к актёрской или режиссёрской профессии, как у родителей, а лишь успехи в гуманитарных науках.
«Это большая беда»: Алёна Хмельницкая высказалась о коме бывшего мужа Тиграна Кеосаяна
«Твоя работа — поддерживать меня»: Маргарита Симоньян рассказала об ультиматуме для свекрови после комы супруга
«Всё, что есть, благодаря Симоньян»: о чём жалел Тигран Кеосаян перед комой
Хмельницкая в беседе с «7Дней.ru» пожаловалась, что 14-летняя наследница ведёт себя как типичный подросток – постоянно недовольна, на любые вопросы и предложения отвечает отрицанием и совсем не идёт на контакт.
Также тяжёло Ксении даётся учёба и выбор дальнейшего пути. При этом актриса не берётся планировать что-то за дочь. К тому же, она не видит в ней склонности к актёрской или режиссёрской профессии, как у родителей, а лишь успехи в гуманитарных науках.
«Это очень сложно... Я читаю книгу «Как не убить подростка». Как-то не убиваю, потому что я её очень люблю... Какой-то такой протест, видимо. Я это понимаю хорошо, это гормоны, и такое непринимание ничего: «Я не знаю, как я хочу, но я не знаю, как я не хочу». И на всё – нет-нет. В этом возрасте определяться очень сложно. Очень малый процент, который понимает, что он хочет...», – посетовала Хмельницкая.Читайте также:
«Это большая беда»: Алёна Хмельницкая высказалась о коме бывшего мужа Тиграна Кеосаяна
«Твоя работа — поддерживать меня»: Маргарита Симоньян рассказала об ультиматуме для свекрови после комы супруга
«Всё, что есть, благодаря Симоньян»: о чём жалел Тигран Кеосаян перед комой
Анастасия Чинкова