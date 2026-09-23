Дочь актрисы Анны Ковальчук Злата вышла замуж в Санкт-Петербурге
25-летняя дочь актрисы Анны Ковальчук Злата вышла замуж.
Как сообщает Super, торжественная регистрация брака прошла 17 сентября в ЗАГСе №1 в Санкт-Петербурге.
Для важного дня девушка выбрала классический свадебный образ — белое пышное платье с корсетным верхом и длинную фату. На торжестве присутствовала и её мама, звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук. Актриса появилась в тёмно-фиолетовом платье с открытыми плечами.
Избранник Златы — музыкант Артём Розанир, он выступает под псевдонимом Тёма Джесс. Артист является солистом группы «Для дур». На свадьбу он надел классический чёрный костюм и белую рубашку. Поддержать молодых в важный день пришли родственники и друзья.
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