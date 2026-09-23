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Дочь актрисы Анны Ковальчук Злата вышла замуж в Санкт-Петербурге

Злата Ковальчук (Фото: Instagram* @kovalchukzlatta)

25-летняя дочь актрисы Анны Ковальчук Злата вышла замуж.



Как сообщает Super, торжественная регистрация брака прошла 17 сентября в ЗАГСе №1 в Санкт-Петербурге.

Для важного дня девушка выбрала классический свадебный образ — белое пышное платье с корсетным верхом и длинную фату. На торжестве присутствовала и её мама, звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук. Актриса появилась в тёмно-фиолетовом платье с открытыми плечами.

Избранник Златы — музыкант Артём Розанир, он выступает под псевдонимом Тёма Джесс. Артист является солистом группы «Для дур». На свадьбу он надел классический чёрный костюм и белую рубашку. Поддержать молодых в важный день пришли родственники и друзья.

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Ольга Щелокова

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