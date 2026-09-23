«Идёт стрелять в нас»: Дочь Джигана умоляла мать о спасении, пока отец буйствовал

23 сентября 2026, 11:55

Дочь Джигана 10 часов умоляла мать о спасении, пока отец стрелял и бушевал дома

Денис Устименко-Вайнштейн с дочерью Ариэллой (Фото: Telegram @geegunchill)

Дочь Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) Ариэлла стала главным свидетелем его дебоша. Как сообщает издание «СтарХит», она созванивалась с матерью и просила спасти семью.





В ночь с 3 на 4 июля рэпер устроил перформанс со стрельбой в прислугу и охрану. Кроме того, он удерживал людей в заложниках на протяжении 10 часов. Сообщается, что Джиган в тот момент находился в невменяемом состоянии.



Рядом с артистом были его дети — они всё видели и боялись, что отец расправится с ними. Старшая дочь Ариэлла созванивалась с матерью, которая уехала, и держала её в курсе происходящего.

«Мама, мы умрём. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идёт стрелять в нас. Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьёт нас», — сообщала девочка Самойловой.