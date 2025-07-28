Прохор Шаляпин женился на 37-летней кондитере

28 июля 2025, 17:39

Прохор Шаляпин вновь женился — на 37-летней кондитере Ольге Вашуриной

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Известный шоумен Прохор Шаляпин вновь объявил о завершении холостяцкой жизни — артист женился на 37-летней кондитере Ольге Вашуриной в рамках проекта «Свадьба вслепую». Общественная служба новостей выяснила, насколько серьёзны намерения певца.





В разговоре с ОСН Шаляпин сообщил, что не может раскрывать все детали новых отношений, но подчеркнул, что настроен серьёзно





«Мое сердце сейчас занято. С Ольгой мы прекрасно проводим время, замечательная девушка. Она кондитер — мечта любого мужчины», — поделился Шаляпин.

«Успенская мне отказала, и я нашел ту, которая моложе ее намного», — добавил певец.