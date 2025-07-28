Прохор Шаляпин женился на 37-летней кондитере
Прохор Шаляпин вновь женился — на 37-летней кондитере Ольге Вашуриной
Известный шоумен Прохор Шаляпин вновь объявил о завершении холостяцкой жизни — артист женился на 37-летней кондитере Ольге Вашуриной в рамках проекта «Свадьба вслепую». Общественная служба новостей выяснила, насколько серьёзны намерения певца.
В разговоре с ОСН Шаляпин сообщил, что не может раскрывать все детали новых отношений, но подчеркнул, что настроен серьёзно
«Мое сердце сейчас занято. С Ольгой мы прекрасно проводим время, замечательная девушка. Она кондитер — мечта любого мужчины», — поделился Шаляпин.Артист отметил, что сейчас находится в свадебной суете и не готов долго обсуждать выбор спутницы жизни. Он также рассказал, что получил много поздравлений, в том числе и за то, что его избранница моложе его, что для него ново.
«Успенская мне отказала, и я нашел ту, которая моложе ее намного», — добавил певец.Он подчеркнул, что теперь его больше привлекают молодые женщины.