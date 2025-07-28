Известная российская стендап-комик упала в ванной и разбила голову
Известная российская юмористка Юлия Ахмедова рассказала, как разбила голову, упав в ванной. Историей она поделилась в «Шоу Воли».
Ахмедова заявила, что упала в обморок в ванной. После произошедшего её забрали на скорой в травмпункт. В медучреждении врач попытался зашить ей рану на голове прямо в коридоре. Когда Юлия сообщила, что является актрисой, к ней стали относиться с большим вниманием и заботой.
Стендап-комик добавила, что после травмы у неё остался шрам.
Ранее в этот день певица Вика Цыганова объявила о планах уйти в монастырь. Однако сделать это сейчас ей мешает одна деталь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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