Известная российская стендап-комик упала в ванной и разбила голову

28 июля 2025, 18:33

Юмористка Юлия Ахмедова рассказала, как упала в ванной и разбила голову

Юлия Ахмедова (фото: Telegram @AkhmedovaY)

Известная российская юмористка Юлия Ахмедова рассказала, как разбила голову, упав в ванной. Историей она поделилась в «Шоу Воли».