«Папа, полюби меня»: Ляйсан Утяшева расплакалась, вспоминая тяжелое детство с отцом-алкоголиком

28 июля 2025, 18:53

Ляйсан Утяшева расплакалась, вспоминая тяжелое детство с отцом-алкоголиком

Ляйсан Утяшева (Фото: Телеграм/utiashevaliasan)

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева расплакалась, когда вспоминала о тяжелом детстве. В интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV 40-летняя спортсменка рассказала, как к ней относился отец, страдавший от алкоголизма.





До десяти лет она ничем не отличалась от остальных детей: купалась в родительской любви. Альберт Утяшев работал учителем истории, и к ним домой часто приходили его ученики, чтобы позаниматься или поиграть в шахматы. В один момент все сильно изменилось, когда он оставил школу и ушел в бизнес.

«Это был не папа, а зеленый змей. Алкоголь — зло, особенно если ты отец»», — поделилась Ляйсан.

«Папа, полюби меня. Смотри, я все сделала. Зачем ты ругаешься?», — говорила она.

«Мне уже 40, но хочется обнулиться и пойти с чистого листа», — заключила спортсменка.