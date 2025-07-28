«Папа, полюби меня»: Ляйсан Утяшева расплакалась, вспоминая тяжелое детство с отцом-алкоголиком
Ляйсан Утяшева расплакалась, вспоминая тяжелое детство с отцом-алкоголиком
Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева расплакалась, когда вспоминала о тяжелом детстве. В интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV 40-летняя спортсменка рассказала, как к ней относился отец, страдавший от алкоголизма.
До десяти лет она ничем не отличалась от остальных детей: купалась в родительской любви. Альберт Утяшев работал учителем истории, и к ним домой часто приходили его ученики, чтобы позаниматься или поиграть в шахматы. В один момент все сильно изменилось, когда он оставил школу и ушел в бизнес.
«Это был не папа, а зеленый змей. Алкоголь — зло, особенно если ты отец»», — поделилась Ляйсан.Жена комика Павла Воли призналась, что до сих пор работает с психологом над детскими травмами, в том числе комплексом отличницы, который развился из желания заслужить отцовскую любовь. Она буквально умоляла отца полюбить ее и наконец перестать ругаться.
«Папа, полюби меня. Смотри, я все сделала. Зачем ты ругаешься?», — говорила она.Несмотря на пережитое, звезда заверила, что искренне любит отца и сожалеет о резких словах, брошенных когда-то в его адрес. Только супругу доводилось видеть ее столь ранимой.
«Мне уже 40, но хочется обнулиться и пойти с чистого листа», — заключила спортсменка.