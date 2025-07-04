Дочь Александра Абдулова подтвердила отношения с режиссером, почти в 2 раза старше нее

04 июля 2025, 13:05

Дочь Александра Абдулова Евгения не скрывает отношений с режиссером

Александр Абдулов (Фото: РИА Новости/Александр Юрьев)

Дочь актера Александра Абдулова Евгения больше не скрывает отношений с режиссером, который старше нее почти в два раза. Звездной наследнице 18 лет. Ее возлюбленного зовут Алексей Федорцов. Дочь исполнителя роли Лавра учится во ВГИКе, постигая режиссуру в мастерской Владимира Хотиненко.





32-летний Алексей Федорцов работал с группой Serebro и певицей Анной Асти. Евгению Абдулову видели с мужчиной на премьере сериала «Открытый брак. Акт Второй». Однокурсники не стали скрываться от папарацци, а впервые молодых людей увидели на публике весной. Женя обожает режиссерское ремесло.





«Хотелось бы войти в список 10 самых классных режиссеров в мире. Не в ближайшие пять лет, конечно, но до конца жизни было бы славно это успеть», — приводит ее слова KP.RU.